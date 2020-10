Politie Utrecht gaat de fout in: coronaboetes op huisfeestje hadden niet uitgeschreven mogen worden

De politie in Utrecht is de fout ingegaan met het uitschrijven van boetes op een huisfeestje. Vorige week donderdag kregen meerdere aanwezigen op een huisfeestje een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen. Maar in de noodverordening die geldig is in Utrecht staat niks over een maximumaantal mensen in een woonhuis.

In de Utrechtse wijk Rijnsweerd werd donderdagavond een huisfeest gegeven. De politie was na een melding van geluidsoverlast poolshoogte komen nemen en trof daar meerdere mensen aan. Negen aanwezigen kregen een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen. De coronamaatregelen zouden niet nageleefd zijn, onder meer omdat er te veel mensen in de woning aanwezig waren.

Geseponeerd

In de noodverordening, het juridische kader van de coronamaatregelen, van de Veiligheidsregio Utrecht staat echter niks over een maximumaantal personen in een privéwoning. Het kabinet heeft wel een dringend advies afgegeven voor een maximum van drie personen, maar dat maakt het niet juridisch bindend.

De politie berichtte zelf over de boetes via Instagram, waarop DUIC navraag deed over de rechtmatigheid. De politie heeft het uitgezocht en laat weten dat er inderdaad een fout is gemaakt. Vier van de negen boetes worden geseponeerd. De andere boetes werden uitgeschreven toen de gasten buiten stonden en daar geen afstand van elkaar hielden. In de publieke ruimte moeten mensen 1,5 meter afstand houden, dus die boetes blijven wel staan.