Succescoach Sarina Wiegman centraal tijdens College Tour in de Utrechtse Galgenwaard Foto's: Bas van Setten

De eerste aflevering van de serie interviews in het tv-programma College Tour wordt opgenomen in de Utrechtse Galgenwaard. Sarina Wiegman, die het Nederlandse vrouwenelftal als coach in 2017 in dat stadion naar de overwinning van het EK leidde, zal die avond centraal staan en vragen van studenten beantwoorden.