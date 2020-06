Supporters hangen spandoeken in de stad vanwege 50e verjaardag FC Utrecht

Supporters van FC Utrecht hangen de aankomende dagen op verschillende plekken in de stad spandoeken op. De actie is georganiseerd vanwege het 50-jarig bestaan van de club.

Op 1 juli 1970 werd FC Utrecht opgericht. Woensdag wordt de 50e verjaardag van de club gevierd. Tot die tijd worden er spandoeken in de stad opgehangen waar stukjes tekst van één tekst op te lezen zijn.

Het eerste doek werd opgehangen aan de Catharijnekade. Daarop is de tekst “’T is mijn club in ’t hart van ’t land” te lezen. Het tweede spandoek hangt aan de gevel van de Winkel van Sinkel. Daarop staat: “Er is altijd wat moois aan de hand”.

Op het Instagramaccount fcufan worden de foto’s van de spandoeken gepubliceerd. “Volgende week woensdag is ons cluppie jarig […] Supporters zijn aan het aftellen door middel van spandoeken”, is te lezen bij de berichten.