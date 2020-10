’t Goylaan in Utrecht heeft weer een nieuw verkeersplein  

Het omstreden verkeersplein op ’t Goylaan in Utrecht is heringericht. Er vinden nog afrondende werkzaamheden plaats maar het voorrangsplein is klaar.

De afgelopen weken is de kruising van ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat opnieuw ingericht. Bewoners en gebruikers klaagden al sinds de oplevering in 2017 over het kruispunt.

Vorig jaar werd eindelijk duidelijk dat het verkeersplein opnieuw moest worden ingericht omdat de situatie niet duidelijk is en er zorgen zijn over de verkeersveiligheid. De kruising was ook een opvallende stijger in de ranglijst met ongelukken. De kosten voor het opnieuw inrichten van de kruising zijn 1,2 miljoen euro.

Nieuw ontwerp

Het voorrangsplein is ‘uitgerekt,’ waardoor het er anders uitziet dan een rotonde. Hierdoor moeten de voorrangsregels duidelijker worden. Afslaande auto’s moeten voorrang verlenen aan fietsers. Ook de nieuwe verhoogde fietspaden maken dit duidelijker.

De rijbanen naar het plein buigen meer uit, daardoor zouden automobilisten vaart moeten minderen. Op een van de fietspaden zijn drempels aangelegd zodat het verkeer op het fietspad moet afremmen voor de kruising. Er worden extra bomen geplant om de in maart gekapte bomen te vervangen.