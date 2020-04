De invoering van de coronamaatregelen heeft het Utrechtse straatbeeld sterk doen veranderen. Waar normaal tienduizenden fietsers gehaast over de fietspaden rijden zijn de straten nu leger dan ooit. Op het Vredenburg, een van de drukste fietspaden van Nederland, is een daling van 80 procent te zien. Dan hebben we over zo’n 150.000 fietsers per week minder. Ook op alle andere telpunten zijn er veel minder verkeersdeelnemers.

De gemeente Utrecht houdt op verschillende plekken in de stad bij hoeveel rijwielen (fietsers en bromfietsers) langskomen, in twee richtingen. Zoals het straatbeeld al aantoont is het aantal fietsers, sinds het van kracht worden van de eerste maatregelen op 12 maart, sterk afgenomen. Nadat een nieuwe ronde van maatregelen inging, de avond van 15 maart, is de afname verder in gang gezet. Maar hoeveel fietsers zijn er nu eigenlijk minder?

Kaart

Op onderstaande kaart is te zien hoe hoog de afname is van het aantal ten opzichte van het gemiddeld aantal fietsers en bromfietsers in de weken daarvoor. Om dit te tonen hebben we gekeken hoeveel rijwielen er langskwamen gemiddeld per week in week 2 tot met week 10 van dit jaar. Daarna hebben we gekeken hoeveel fietsers en bromfietsers langskwamen in de daaropvolgende weken.

Op 12 maart, in week 11, gingen de eerste maatregelen in. Gelijk was er sprake van een daling. De cijfers, aangeleverd door de gemeente Utrecht, zijn bij benadering en zijn afgerond. Klik op de telpunten voor de cijfers. Onderaan dit bericht is ook nog een grafiek te vinden waarbij per locatie nog gedetailleerder gekeken kan worden.

Klik op de icoontjes voor de cijfers.

Wethouder Lot van Hooijdonk (mobiliteit) over de sterke afname: “Deze cijfers laten zien hoe bijzonder de huidige situatie is. Het toont ook aan dat veel Utrechters zich aan de richtlijnen houden om zoveel mogelijk thuis te blijven. De spits is volledig weggevallen. Mensen gaan alleen nog op pad als ze dat voor hun werk echt moeten, om naar een winkel te gaan of even een frisse neus te halen. Ik heb de stad nog nooit zo rustig gezien. Het is gek dat die rust nu een goed teken is, terwijl je natuurlijk het liefst veel mensen ziet fietsen en lopen. Ik denk dat ik niet de enige ben als ik uitkijk naar het moment dat de stad weer tot leven kan komen.”

Bovenstaande kaart laat goed zien met welk percentage het aantal fietsers is afgenomen. Onderstaande grafiek laat nog eens per locatie zien hoe die daling per dag eruitziet.