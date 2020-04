Te druk in Utrechtse parken: politie en handhaving ingezet

Het is deze zaterdag te druk in de Utrechtse parken. De gemeente Utrecht liet rond 18.00 uur weten dat de politie en handhavers mensen gaan verzoeken te vertrekken.

Iedereen moet zo veel mogelijk binnen blijven vanwege de aanpak van het coronavirus. Een rondje lopen door de eigen wijk of in een rustig parkje is geen probleem. De gemeente laat echter weten dat het te druk wordt in de Utrechtse parken.

Zowel in Park Lepelenburg, Griftpark, Wilhelminapark en Park Paardenveld zijn te veel mensen aan het samenscholen. De politie en handhavers worden eropaf gestuurd om de aanwezigen te verzoeken om weg te gaan. Als ze dit niet doen kunnen er boetes uitgedeeld worden.