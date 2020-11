Terugkeer bakkersbeeldje symboliseert voltooiing nieuwbouwbuurt Zijdebalen in Utrecht

Het bakkersbeeldje op de Zeedijk is terug van weggeweest. Het bakkertje werd in 1944 ontworpen door kunstenaar Jo Uiterwaal en in 1950 geplaatst. Het beeld vormde jarenlang een markant onderdeel van de voormalige brood- en banketbakkerij Lubro, die hier van 1919 tot 2004 was gevestigd. Met de terugplaatsing van het bakkersbeeldje bereikt Zijdebalen zijn voltooiing.

Er is jaren gewerkt aan de nieuwe woonbuurt Zijdebalen. Het gebied tussen de Zeedijk en Westerdijk in Pijlsweerd dankt z’n naam aan de buitenplaats annex zijdefabriek die er in de 18e eeuw stond. Het gebied is herontwikkeld met honderden woningen.

Woningen

“Utrecht groeit hard naar 400.000 inwoners in 2024. We bouwen daarom stevig door aan woningen en kijken eerst naar plekken die in de stad vrijkomen”, legt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) uit.

“Zijdebalen is daar een goed voorbeeld van. Hier lag eerst een groot bedrijventerrein dat de laatste jaren een steeds anoniemere plek werd. Met de bouw van bijna 500 woningen, bedrijfsruimte en horeca is het een levendig onderdeel van de stad geworden. Door aandacht te besteden aan de architectuur, het historische karakter en de openbare ruimte is het gebied weer teruggegeven aan de stad.”

Hurks en Van Wijnen, de bouwer en ontwikkelaar van Zijdebalen, zijn ook tevreden met het resultaat. Arjan van Meijeren, directeur projectontwikkeling bij Van Wijnen vertelt: “Het is een prachtige wijk geworden, als je kijkt naar de architectuur, de openbare ruimte, de variatie in woningen. Een plek die écht bij de stad hoort.”

Over het beeldje

Bij de opening van de Lubro-fabriek in het gebied in 1950 werd naast de ingang op de noordelijke hoek een beeldhouwwerk geplaatst. Het heette toepasselijk De bakker op de hoek of in de volksmond het Lubrobakkertje. Het stelt een bakker voor die op zijn hoorn blaast, wat in voorbije eeuwen ‘s ochtends vroeg aankondigde dat het brood gebakken was.

