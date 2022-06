Test- en vaccinatielocatie verhuist van Jaarbeurs naar het oude pand van Holland Casino in Utrecht

De test- en vaccinatielocatie van de GGD in Utrecht gaat verhuizen van de Jaarbeurs naar het oude pand van Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan. De capaciteit van de locatie in de Jaarbeurs is veel groter dan het aantal mensen dat zich laat testen of vaccineren.

Woensdag is de laatste dag dat mensen zich kunnen laten testen of vaccineren bij de locatie aan de Truus van Lierlaan. Het huurcontract van de Jaarbeurs loopt per 30 juni af en de GGD heeft besloten om het contract niet te verlengen. De locatie is te groot voor het aantal mensen dat zich dagelijks laat testen of vaccineren. Sinds begin april werden er gemiddeld 130 tests per dag afgenomen, terwijl er capaciteit is voor 2.000 per dag. Het aantal vaccinaties in die periode was 170 per dag, terwijl er ruimte is voor 2.000.

“De locatie is te groot voor deze lage aantallen. Daarom verhuizen we naar het oude pand van het Holland Casino. […] Het pand is kleiner dan de twee paviljoens van de Jaarbeurs maar groot genoeg om testen en vaccineren te combineren.” Op de nieuwe locatie komen tien loketten voor testen en vijf of zes priklijnen.

Het oude pand van Holland Casino moet nog verbouwd worden en kan naar verwachting in de loop van de volgende maand open. In de tussentijd kunnen mensen voor testen en vaccineren terecht op andere locaties in de stad en provincie.