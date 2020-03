The Guardian: ‘Merwede bevestigt Utrechtse reputatie als fietshoofdstad van Europa’

De Engelse krant The Guardian heeft zondag een artikel gepubliceerd over de plannen voor de Merwedekanaalzone. Utrecht wordt in het stuk een vooruitstrevende stad genoemd met fietsers op de eerste plaats.

De komst van de autovrije stadswijk zal de reputatie van Utrecht als Europese fietshoofdstad nog eens bevestigen, schrijft The Guardian. In het artikel wordt Utrecht neergezet als stad met ‘cyclist-first’. “De stad bouwde in 1885 het eerste fietspad van Nederland en vorig jaar werd er de grootste fietsenstalling van de wereld geopend.”

The Guardian noemt het project de eerste grootschalige autoluwe wijk van Nederland voor meer dan 12.000 mensen. “Dat maakt het tegelijk een van de grootste autoluwe wijken van de wereld.”

Ook wordt in het artikel geschreven dat er zo’n 300 deelauto’s komen die bewoners kunnen gebruiken en dat voor de bezorging van boodschappen en het ophalen van het afval kleine elektrische voertuigen ingezet gaan worden. Vooral de schaal van de autovrije stadswijk is bijzonder volgens het medium.

Lees hier het hele artikel op de website van The Guardian.