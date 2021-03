Tientallen actievoerders verstoren campagnebijeenkomst Thierry Baudet in Utrecht

Tientallen actievoerders hebben maandagavond de campagnebijeenkomst van Thierry Baudet en Forum voor Democratie in Utrecht verstoord. De politie moest eraan te pas komen om de tegendemonstranten van het Jaarbeursplein weg te krijgen. Baudet was in Utrecht met zijn ‘Vrijheidskaravaan’.

De Tweede Kamerverkiezing is begonnen en er wordt nog volop campagne gevoerd. Thierry Baudet reist met zijn partij door het land om te spreken in verschillende dorpen en steden. Utrecht stond maandagavond op de planning.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Naast ongeveer 200 mensen die waren gekomen om naar de speeches van Baudet te luisteren waren er ook tientallen actievoerders gekomen die het niet eens zijn met zijn gedachtegoed. Met potten, pannen, muziekinstrumenten en een luchtalarm maakten de tegendemonstranten een oorverdovend lawaai.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Baudet die onder meer oproept om te stoppen met de ‘ongebreidelde immigratie’ sprak de menigte toe over corona. Zijn kritiek op het kabinetsbeleid kon op veel gejuich rekenen. Hij voorspelde als grote winnaar uit de verkiezingen te komen.

Tekst gaat verder onder video

Rafel was aanwezig om actie te voeren tegen Baudet en Forum voor Democratie. “Wij zijn met een hele grote groep Utrechters gekomen om een tegengeluid te laten horen. Wij vinden niet dat er ruimte moet zijn voor het gedachtegoed van Forum voor Democratie.” Rafel beschuldigt Baudet en zijn partij van een fascistisch gedachtegoed. Verschillende actievoerders hielden bordjes bij zich waarmee ze duidelijk wilden maken dat Baudet extreemrechts is.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De actievoerders hebben ruim een half uur een tegengeluid laten horen. Toen greep de politie in en dirigeerde de groep van het Jaarbeursplein af. De gemeente Utrecht laat weten dat deze groep tegendemonstranten zich niet had aangekondigd en Forum voor Democratie had dat wel gedaan. De groep werd daarom verplaatst van het plein af.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ook bij de manifestatie van Forum voor Democratie moest de politie kort optreden. Aan het einde van de bijeenkomst is er een muzieknummer afgespeeld waarbij werd gedanst en de afstand niet (voldoende) in acht werd genomen. Hiertegen is door de politie opgetreden.