Tientallen mensen opgepakt tijdens ontruiming van universiteitsgebouw aan Drift in Utrecht

De politie heeft maandagavond 49 pro-Palestinademonstranten gearresteerd in Utrecht. De activisten hadden kort daarvoor een pand van de universiteit aan de Drift bezet.

Rond 13.30 uur ontving de politie de melding over een demonstratie aan de Drift. Ter plekke bleek dat een pand van de Universiteit Utrecht was bezet door pro-Palestinademonstranten. De activisten eisten dat de onderwijsinstelling alle samenwerkingen met Israëlische instellingen zou verbreken.

“Aan de verschillende vorderingen om het pand te verlaten is geen gehoor gegeven. Ook niet na het gesprek tussen de demonstranten en de universiteit. De politie vordert nu een laatste keer dat de demonstranten het pand moeten verlaten”, schreef de politie rond 19.00 uur op X.

Vlak daarna is het pand ontruimd. Er zijn in totaal 49 mensen gearresteerd voor lokaalvredebreuk. “De demonstranten worden met een bus vervoerd naar een locatie elders in Utrecht en heengezonden”, aldus de politie.