Tijdelijk skatepark op Jaarbeursplein blijft nog zeker twee zomers

Het tijdelijke skate- en sportpark bij het Jaarbeursplein blijft nog zeker twee zomers in gebruik. De bouw van het Jaarbeurspleingebouw loopt vertraging op en dat betekent dat het skatepark voorlopig kan blijven.

Nu het skatepark komende tijd nog in gebruik blijft, krijgt het park op dinsdag en woensdag een onderhoudsbeurt. Op die dagen krijgt de vloer van de skatebaan een nieuwe speciale laag. Ook wordt er geschilderd en ander onderhoud uitgevoerd.

De gemeente controleert verder of de skatebaan nog helemaal veilig is. Dat gebeurt twee keer per jaar en wordt nu dus gecombineerd met de werkzaamheden.

Om de nieuwe laag op de skatebaan goed te laten drogen, moet de baan deze week een paar dagen dicht. De gemeente denkt nu dat de skatebaan donderdag weer open kan, maar dat is mede afhankelijk van het weer.