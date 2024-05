Tijdelijke opvanglocatie voor 130 asielzoekers aan Europalaan in Utrecht

In het kantoorpand aan de Europalaan 44 in Utrecht komt een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Volgens de gemeente gaat het om plek voor 130 asielzoekers, die daar in eerste instantie voor een half jaar verblijven.

De nieuwe opvanglocatie aan de Europalaan is volgens de gemeente geschikt voor mannen, vrouwen en gezinnen. Het kantoorpand staat al een aantal jaar grotendeels leeg en is volgens de gemeente op korte termijn geschikt te maken voor tijdelijke opvang. De ondernemers die op de begane grond werken, blijven daar.

Twee verdiepingen in het pand worden ingericht voor de opvang. Een van de verdiepingen krijgt slaapkamers voor vier personen per kamer en er komt een aparte verdieping met een ontmoetingsruimte en kantoorruimte voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Buiten komen mobiele sanitaire voorzieningen. De eerste paar weken is er catering, daarna wordt er een mobiele keuken neergezet op het buitenterrein, zodat bewoners zelf kunnen koken.

Vervanging

Utrecht vangt op verzoek van het COA sinds begin april 127 vrouwen, kinderen en gezinsleden op in de Jaarbeurs, vanwege de grote druk op het opvangcentrum in Ter Apel. De tijdelijke opvang aan de Europalaan is ter vervanging van de opvang van asielzoekers in de Jaarbeurs, schrijft het college van burgemeester en wethouders (B&W) in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente richt het kantoorpand naar eigen zeggen in als opvanglocatie vanwege ‘het dringende verzoek van het Rijk’ om op zeer korte termijn opvangplekken te realiseren. “De druk op de asielopvang is nog steeds onverminderd groot. Mede door de sluiting van grote locaties zoals Biddinghuizen en Breda is er een tekort aan 2000 opvangplekken. Op korte termijn sluiten ook grote locaties zoals Assen en Nijmegen, wat de reeds bestaande druk op de asielopvang vergroot”, aldus het college. Het Rijk heeft daarom de gemeente Utrecht verzocht om een tijdelijke opvanglocatie te openen. Die komt dus het komende half jaar aan de Europalaan.