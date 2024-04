Vijfenzeventig vluchtelingen uit Ter Apel krijgen tijdelijke onderdak in Utrechtse Jaarbeurs

Omdat de situatie in Ter Apel ‘mensonterend’ dreigt te worden, worden er in de Jaarbeurs in Utrecht sinds woensdag tijdelijk 75 mensen uit het aanmeldcentrum opgevangen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een ‘zeer dringende’ oproep van het COA. Eind februari werd bekend dat de Jaarbeurs de deuren zou sluiten voor vluchtelingen uit Oekraïne omdat de locatie overvol was.

Het gaat om 75 vrouwen, kinderen en gezinsleden waar op dit moment geen plek voor is in Ter Apel. De mensen worden maximaal vier weken opgevangen in de Jaarbeurs. “De Veiligheidsregio Utrecht geeft hiermee gehoor aan de zeer dringende oproep van het COA, om te voorkomen dat mensen in Ter Apel in mensonterende omstandigheden moeten verblijven”, schrijft het college van B&W.

De gemeente heeft ook al een plek op het oog waar deze mensen straks langere tijd opgevangen kunnen worden. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de eigenaar van deze locatie en het COA.

Overvol

Tot nu toe werden alleen vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in de Jaarbeurs, die vanaf daar werden verspreid naar andere opvangplekken in Nederland. In februari liet de VRU weten de deuren tijdelijk te sluiten voor bepaalde groepen vluchtelingen uit het Oost-Europese land, omdat de opvangplek overvol was. Dit was weer het gevolg van het gebrek aan reguliere opvangplekken in het land.

“Met pijn in het hart moeten we de poorten van onze Oekraïne HUB tijdelijk sluiten”, zei Jaap Donker, directeur van de VRU destijds. “Voor kinderen en kwetsbaren maken we, zolang het kan, nog een uitzondering. Als er weer opvangplekken beschikbaar komen in Nederland openen we de poorten weer voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Gezien de onhoudbare situatie wil ik een dringend verzoek doen om landelijk meer plekken te organiseren of om ons als uitvoerders een andere opdracht te geven.”