‘Tijdelijke’ uitbreiding voetgangersgebied binnenstad vanaf vandaag permanent

Het nieuwe uitgebreide voetgangersgebied in het centrum van Utrecht, dat tijdens de coronaperiode al tijdelijk was ingevoerd, is vandaag permanent ingevoerd. In november 2021 gaf de gemeente te kennen de uitbreiding in stand te willen houden.



Onder meer de Servetstraat, Zadelstraat, Buurkerkhof, Hollandse Toren, Vlaamse Toren, Vredenburgkade en Rijnkade zijn aan het voetgangersgebied toegevoegd. Daarnaast is de tijd waarop er in het gebied gefietst mag worden uitgebreid: tussen 18.00 en 12.00 uur. Voorheen moesten fietsers na 10.00 uur al afstappen. Om de nieuwe veranderingen duidelijk te maken, zijn er nieuwe verkeersborden opgehangen.

Voor het permanent maken van het nieuwe voetgangersgebied waren volgens de gemeente ongeveer vijftig verkeersbesluiten nodig. Deze gaan onder andere over het toevoegen van nieuwe straten, het aanpassen van de venstertijden voor fietsers en het verplaatsen van gehandicaptenparkeerplaatsen naar de randen van het gebied.

Verf

Om de grenzen van het gebied duidelijk aan te geven wordt met verf een tijdelijke markering op het wegdek aangebracht. “We zijn ons ervan bewust dat de markering niet de uitstraling geeft die hoort bij de historische binnenstad. Het is echter tijdelijk”, schreef het college in een brief aan de raad.

Bij het invoeren van het permanente voetgangersgebied heeft de gemeente niet gewacht op het verstrijken van de bezwaartermijn van het oude gebied. “Dit is niet ongebruikelijk. Als een verkeersbesluit onverhoopt niet standhoudt, zoeken we vervolgens naar een oplossing. We verwachten niet dat dit grote impact zal hebben op het voetgangersgebied als geheel.”

Verkeersregelaars

De afgelopen weken zijn bewoners, ondernemers en bezoekers al geïnformeerd over de nieuwe situatie. Dit blijft de komende weken doorgaan, er staan onder meer verkeersregelaars aan de randen van het gebied. “De aanpassingen op straat en de communicatiecampagne moeten gezamenlijk duidelijkheid bieden voor bezoekers van de binnenstad en het gewenste gedrag ondersteunen”, schrijft de gemeente Utrecht

Alle straten die onder het nieuwe voetgangersgebied vallen zijn aangegeven in het geel