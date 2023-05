TivoliVredenburg krijgt volgend jaar een nieuwe ingang aan het Vredenburgplein in Utrecht

De bouw van de nieuwe ingang van het Utrechtse TivoliVredenburg aan het Vredenburgplein moet volgend jaar van start gaan. Aangezien het ontwerp van de gevel nog bijgeschaafd moest worden, is de omgevingsvergunning nu pas aangevraagd. Daardoor begint de bouw later dan verwacht.

Vorig jaar november werd bekend dat TivoliVredenburg een nieuwe ingang ging krijgen. Architectenbureau AHH van Herman Hertzberger heeft de afgelopen maanden het ontwerp verder uitgewerkt. Dat ontwerp is nu klaar. De gemeente Utrecht heeft daarop de omgevingsvergunning aangevraagd en de zoektocht voor een aannemer gestart.

Ook moet er nog rekening gehouden worden met de programmering in de Grote Zaal en moet ervoor gezorgd worden dat de bouwmaterialen op tijd geleverd worden. Dat alles zorgt ervoor dat de start van de bouw later kan beginnen dan eerst was aangekondigd.

Foyer, terrassen en posterschermen

Niet alleen de ingang van TivoliVredenburg wordt aangepakt, ook de foyer van de Grote Zaal krijgt straks een nieuwe inrichting. Daarnaast wordt de foyer overdag voor iedereen toegankelijk. Verder komen er exposities, rondleidingen en zal er af en toe een klein concert zijn.

Ook worden de terrassen aan de singelzijde van TivoliVredenburg opnieuw ingericht met houten plantenbakken. De posterbakken aan het Vredenburg gaan weg en worden vervangen door nieuwe digitale posterschermen. “De wand rond deze posterschermen krijgt een fris, nieuw uiterlijk. Daarnaast krijgen de etalages in de Vlaamse Toren een nieuw, typisch TivoliVredenburg, uiterlijk”, aldus projectorganisatie CU2030. Het is nog onbekend hoe dat er precies uit komt te zien, aangezien het ontwerp daarvoor momenteel wordt gemaakt.

Herinrichting straten Hollandse en Vlaamse Toren

Ook de straten rond muziekpodium TivoliVredenburg, Hollandse en Vlaamse Toren, worden aangepakt. Het Utrechtse college stelt het ontwerp rond de zomer vast. De bedoeling is er dat zitplekken, groen in de vorm van grote plantenbakken en een groenwand komt naast de artiesteningang.

Daarnaast komt er energiezuinige verlichting die de straten een stuk lichter maken. Ook is er aandacht voor de fietsen die in beide straten worden gestald, aldus projectorganisatie CU2030. Daarvoor wordt nog een goede oplossing gezocht. Komend najaar moet gestart worden met de herinrichting van zowel de Hollandse als Vlaamse Toren.