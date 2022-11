Zo moet de nieuwe ingang van het Utrechtse TivoliVredenburg eruit gaan zien

TivoliVredenburg krijgt aan de zijde van het Vredenburgplein een nieuwe ingang. De gevel wordt transparanter en er komen vanzelfsprekend een aantal deuren. Het ontwerp is volgens het muziekgebouw ‘op een haar na klaar’.

De entree is ontworpen door architectenbureau AHH van Herman Hertzberger, de ontwerper van de Grote Zaal. Het is niet alleen de bedoeling dat bezoekers straks een extra plek hebben om bij TivoliVredenburg binnen te stappen, ook zorgt de nieuwe gevel ervoor dat het pand energiezuiniger is. Zo is het pand straks door handig gebruik te maken van glas beter geïsoleerd. Op het dak boven de entree komt groen om ‘een bijdrage te leveren aan de vermindering van de hittestress in de stad’.

Het ontwerp is dus op een haar na klaar. Momenteel kijkt de welstand naar de plannen en als alles volgens planning verloopt kan begin volgend jaar de vergunning voor de nieuwe entree worden aangevraagd.

Tekst loopt door onder afbeelding

Foyer

TivoliVredenburg krijgt er niet alleen een nieuwe ingang bij. Ook de foyer rondom de Grote Zaal worden aangepakt. Daarnaast liggen er ook plannen om de omgeving rond deze nieuwe entree op te knappen en aantrekkelijker te maken.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.