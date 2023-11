TivoliVredenburg wil via crowdfunding 100.000 euro ophalen voor inrichting nieuwe entree

TivoliVredenburg is woensdag een crowdfunding gestart om de entree die straks aan de zijde van het Vredenburgplein wordt gebouwd opnieuw in te richten. Het streven is om in 33 dagen in totaal 100.000 euro op te halen. Momenteel staat de teller op ruim 450 euro.

Eerder werd al bekend dat TivoliVredenburg een nieuwe ingang krijgt aan het Vredenburgplein. “Nu staat ons gebouw nog met de rug naar de binnenstad. Die achterkant wordt een voorkant. Wij gaan de vervallen, monumentale vleugel van architect Herman Hertzberger in ere herstellen”, aldus het muziekpaleis. Deze verbouwing, die in april 2024 moet starten, gaat gepaard met een herinrichting van de naastgelegen straten en de financiering voor dit project is al rond.

Houten vloer

De crowdfunding is gestart om straks de entree opnieuw in te kunnen richten. Met de 100.000 euro wil TivoliVredenburg volgens directeur Jeroen Bartelse onder meer de oude houten vloer terugbrengen. “Daarnaast is veel van het oorspronkelijke meubilair verouderd. We willen dit opknappen zodat mensen er straks weer comfortabel op kunnen zitten en ook willen we nieuw materiaal toevoegen.”

De nieuwe entree moet een uitnodigende plek worden, waar mensen bijvoorbeeld kunnen simpelweg kunnen verblijven, iets drinken of gaan werken. Ook is er plek voor exposities van bijvoorbeeld fotografen. “Wat ik ten slotte leuk vind om te benoemen is het plan om een reusachtig wandtextiel van 600 vierkante meter toe te voegen. Het ontwerp van het gebouw bestaat voornamelijk uit beton en dit vorm straks dus een zacht tegenspel op de rest.”

Subsidie

Jaarlijks ontvangt TivoliVredenburg zo’n 10 miljoen euro aan subsidie, maar dit geld wordt volgens Bartelse niet gebruikt voor de verbouwing. “Daarmee zorgen we er bijvoorbeeld voor dat beginnende kunstenaars, die er niet direct voor zorgen dat een zaal uitverkoopt, toch een podium krijgen. Ook maken we er een programma mee dat zoveel mogelijk doelgroepen aanspreekt en kunnen we avontuurlijke genres laten zien. Daarnaast gebruiken we dat geld bijvoorbeeld ook om de huur te betalen.”

De verbouwing van de entree begint in april volgend jaar. Als alles volgens planning verloopt kan in de zomer, een periode waarin het vaak rustiger is voor TivoliVredenburg, begonnen worden met de inrichting. Bekijk de crowdfundingspagina voor meer informatie.