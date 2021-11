Toch geen vluchtelingen in voormalig pand Holland Casino in Utrecht; pand niet brandveilig

In het voormalig pand van Holland Casino in Utrecht zullen toch geen vluchtelingen worden opgevangen. Het pand kan niet op korte termijn geschikt worden gemaakt, omdat daarvoor meer verbouwingen nodig zijn dan gedacht. Zonder die verbouwingen is het pand niet brandveilig.

Vanwege de situatie in Afghanistan heeft Nederland de laatste tijd te maken met een grote instroom van vluchtelingen. De gemeente Utrecht dacht in het voormalig pand van Holland Casino aan de Overste den Oudenlaan een ‘kwalitatief goede noodopvang’ in te kunnen richten, al moest het pand wel verbouwd worden voordat het geschikt zou zijn.

Nu blijkt echter dat er meer verbouwingen nodig zijn dan gedacht. “Tot onze teleurstelling is gebleken dat het pand aan de Overste den Oudenlaan niet op korte termijn geschikt kan worden gemaakt voor de veilige opvang van vluchtelingen”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Meer verbouwingen

Het pand kan volgens de gemeente wel geschikt worden gemaakt voor de noodopvang, “maar er zijn meer interne verbouwingen noodzakelijk dan in de eerste instantie kon worden voorzien. Door deze ingrijpende noodzakelijke verbouwingen, kan het pand niet op korte termijn in gebruik worden genomen.” De aanpassingen zijn volgens de gemeente noodzakelijk om te garanderen dat bewoners in geval van nood het pand snel en veilig kunnen verlaten.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft vervolgens besloten om het pand niet meer te gebruiken voor de noodopvang van vluchtelingen. “Wij ondersteunen het COA bij de zoektocht naar alternatieve locaties in de stad voor de opvang van vluchtelingen”, schrijft de gemeente. “De voorwaarden zijn dat de noodopvang niet enkel kwalitatief goed en veilig moet zijn, maar ook op korte termijn moet kunnen worden gerealiseerd.”