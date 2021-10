Gemeente: Voormalig pand Holland Casino geschikt voor tijdelijke noodopvang 500 vluchtelingen

Het voormalige pand van Holland Casino is geschikt voor de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen, meldt de gemeente Utrecht. Voor een periode van minimaal een halfjaar en maximaal een jaar kunnen er tot 500 mensen worden opgevangen.

Mensen die er worden opgevangen hebben verschillende landen van herkomst, geslacht en leeftijd. Ze blijven daar voor een beperkte tijd, totdat ze kunnen doorstromen naar een asielzoekerscentrum in Nederland.

Naar verwachting gaat de noodopvang open in de loop van november van dit jaar. Voor het zover is, moet het pand vanbinnen geschikt worden gemaakt voor bewoning. Dat gebeurt in afstemming met de brandweer en de GGD.

Slaapzalen

In het pand is al een ruimte met tafels en stoelen, waar mensen zouden kunnen eten. Slaapzalen zijn er nog niet. Die worden gemaakt met tijdelijke wanden. Per slaapzaal komen drie stapelbedden te staan. Iedereen krijgt een eigen kastje.

Op de begane grond en eerste etage komen gezinskamers voor gezinnen met kinderen vanaf 12 jaar. Gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar worden niet in het voormalige casino opgevangen. Voor jonge kinderen is het pand niet geschikt, laat de gemeente weten.

Capaciteit

De gemeente is al langer met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Jaarbeurs in gesprek over een plek om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Het COA verwacht vanwege onder meer de situatie in Afghanistan niet genoeg capaciteit te hebben om alle vluchtelingen die naar Nederland komen op te vangen.

Het kabinet heeft gemeenten daarom opgeroepen om tijdelijk noodopvang te bieden en de gemeente Utrecht wil aan dat verzoek voldoen. Eerder werden tussen het COA, de gemeente en de Jaarbeurs ook al gesprekken gevoerd over noodopvang in de Jaarbeurs.

De gemeente organiseert samen met COA en Jaarbeurs een inloopavond voor de omwonenden. Die is op maandag 25 oktober. Omwonenden kunnen meehelpen in een beheergroep.