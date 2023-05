Topless zwemmen in openbare zwembaden in Utrecht blijkt toegestaan; ‘Free the nipple!’

In meerdere steden, zoals Amsterdam en Berlijn, is de laatste tijd aandacht in de media over topless zwemmen. Zo werd in Berlijn, na een klacht van een vrouwelijke zwemster, door de autoriteiten besloten dat iedereen met ontbloot bovenlichaam mag zwemmen. Vervolgens liet de gemeente Amsterdam, na vragen van D66, ook weten werk te maken van nieuwe kledingvoorschriften. Hoe zit dit eigenlijk in Utrecht? In Utrecht is topless zwemmen in openbare zwembaden al gewoon toegestaan.

Volgens de huisregels die te lezen zijn op de website van de gemeente Utrecht is het verplicht om badkleding te dragen in openbare zwembaden. “In de zwemzalen en in het zwemwater draagt u badkleding. Andere kleding is niet toegestaan. Ondergoed dragen onder de badkleding mag ook niet”, zo is te lezen. Echter staat er niet expliciet bij wat er wordt bedoeld met ‘het dragen van badkleding’.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan DUIC weten: “Het is in de zwembaden volgens de huisregels verplicht om badkleding te dragen. Daarin is verder geen onderscheid gemaakt tussen mannen of vrouwen bij de Utrechtse zwembaden. Het is dus toegestaan dat vrouwen in alleen een slip of broek zouden zwemmen.”

Ondanks dat het dus gewoon is toegestaan om als vrouw zonder bedekt bovenlichaam te zwemmen, blijkt deze situatie nog niet te zijn voorgekomen in een van de Utrechtse zwembaden. De woordvoerder vertelt: “We hebben dit overigens, voor zover bekend, nog nooit aan de hand gehad in de zwembaden.” Of mensen niet bekend zijn met de regel dat topless zwemmen is toegestaan, of dat de wens of behoefte er niet is, dat is niet bekend.

Andere steden

Het toestaan dat vrouwen met ontbloot bovenlichaam mogen zwemmen zorgt de laatste tijd voor de nodige (media)aandacht. In maart besloten de autoriteiten in Berlijn dat vrouwen geen bovenkleding aan hoeven bij het zwemmen, net als mannen. Dit werd besloten na een klacht van een vrouwelijke zwemster bij de ombudsman. Ze voelde zich ongelijk behandeld en de ombudsman gaf haar gelijk. Eerder dit jaar werd ook bekend dat de Canadese stad Edmonton al had besloten om geen onderscheid meer te maken qua kledingvoorschriften in zwembaden en gender.

In Amsterdam werd deze maand de discussie aangezwengeld door vragen van de lokale fractie van D66. Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk: “De verplichting tot het dragen van een bovenstuk is discriminerend en een beperking van de keuzevrijheid van vrouwen. Wij roepen de wethouder op om – naar Berlijns voorbeeld – topless zwemmen toe te staan.” De wethouder in Amsterdam gaf aan hier werk van te maken. “Free the nipple!”, aldus Rooderkerk.