Transformatie gevangenis Wolvenplein in Utrecht weer stapje dichterbij; geplande oplevering nu 2027

De transformatie van de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht is weer een stapje verder. Bewoners kunnen reageren op het conceptplan dat er nu ligt. Het oude cellencomplex moet veranderen in 36 woningen, een hotel, werkruimtes en nog een horecazaak. De oplevering staat gepland voor 2027.



Het is alweer negen jaar geleden dat de laatste gevangenen vertrokken uit Wolvenplein in Utrecht. Het gebouw, dat in 1856 was opgeleverd als gevangenis, gaat herontwikkeld worden. Heel snel gaat het allemaal niet. Er ligt nu een zogenoemde concept-bouwenvelop, een document dat weer de basis is voor de verdere uitwerking van de plannen. Iedereen kan op het plan reageren.

Wat staat er in het plan?

In het conceptplan wordt gesproken over achttien sociale- en middenhuur appartementen en achttien koopwoningen. Er gaat nieuwbouw plaatsvinden. Er is ook ruimte voor twaalf short stay appartementen, woningen waar mensen voor een paar maanden kunnen verblijven. Dan komt er nog een hotel met maximaal 170 bedden.

Verder is er ruimte voor ‘middelzware’ horeca – bijvoorbeeld een restaurant – in de kop van het gebouw, aan de waterkant. Twee van de drie gevangenisvleugels worden werkruimtes en er komt een buurtvoorziening. Het groen rondom de voormalige gevangenis moet een verbeterd worden waarbij men rond Wolvenplein kan lopen.

Er is ook altijd nog de wens om een brug te bouwen over de singel voor voetgangers, maar daar is nog niet genoeg geld voor.

Wethouder Eelco Eerenberg, Ruimtelijke Ordening: “We geven het Wolvenplein met dit plan terug aan de stad. Wandelaars langs de Singel kunnen straks hun rondje voortzetten over een pad tussen de gevangenismuur en het water. En op verschillende openbare plekken in en rond het gebouw, zoals de horeca en binnenhoven kunnen bewoners, werkenden, hotelgasten en buurtbewoners straks samenkomen. Tot slot zetten we in op de langverwachte brug over de singel om Wolvenplein met de noordkant van de stad verbinden.”

Het conceptplan is hier te bekijken.

Geschiedenis

Even kort de geschiedenis in. Op 1 juli 1856 werd de gevangenis op het Wolvenplein in gebruik genomen. Toen de locatie in 2014 sloot, was het dan ook de oudste cellulaire gevangenis van Nederland die nog in gebruik was. De gevangenis was gebouwd volgens toentertijd vernieuwende ideeën. Veel bewoners van Utrecht vonden dat de gevangenen het met de aanwezigheid van verwarming, riolering en ventilatie veel te goed hadden. In de meer dan 150 jaar dat de gevangenis open was, is er een hoop bijgebouwd en gewijzigd, maar de kern van het gebouw is nog steeds hetzelfde. Het pand, inclusief de ommuring, is dan ook grotendeels een Rijksmonument.

Maar in 2014 vertrokken dus de laatste gevangenen. Door bezuinigingen bij het toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie moest gevangenis Wolvenplein sluiten. Daarmee kwam er een einde aan een stuk justitiële historie in de binnenstad van Utrecht maar begon ook meteen het vraagstuk over de toekomst van het complex. Na de sluiting begon de zoektocht naar een nieuwe eigenaar, die werd in 2021 gevonden. Ontwikkelaar AM kreeg het gebouw en terrein in handen door het hoogste bod te doen en de bijbehorende visie. Sindsdien wordt er gewerkt aan de herontwikkeling.