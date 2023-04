Triton uit Utrecht wint 139e Varsity: in gesprek met Jaap Schenck en Eli Brouwer

Roeivereniging Triton heeft vorige week zondag voor de zeventiende keer de Varsity gewonnen: het grootste en oudste studentensportevenement van Nederland. In 2019 won Triton ook de Varsity, maar daarvóór behaalde de Utrechtse vereniging ruim vijf decennia geen eindoverwinning. Dit jaar lagen de Tritonezen Eli Brouwer, Bart Lauwers, Jaap Schenck en Casper van der Steen aan de start. De boot werd gestuurd door stuurvrouw Ellen Bijkerk. DUIC ging in gesprek met Schenck (25) en Brouwer (22).

De feestelijke overwinning van vorige week zondag is een aantal dagen later nog duidelijk zichtbaar op de Utrechtse roeivereniging Triton. Aan het plafond van de ruimte hangen de overwinningskransen die de mannen en vrouw zondagmiddag om hun nek gehangen kregen. Het gouden blik, het eremetaal dat hoort bij de eerste plek in de Race der Oude Vieren, pronkt op tafel. De bloemen en taart staan op de bar en de bierpitcher gevuld met koffie staat klaar. Trots zitten de twee roeiers Schenck en Brouwer aan tafel.

Beide mannen zaten al een keer eerder in de boot van de Oude Vier, maar dit jaar haalden ze allebei voor het eerst het gouden blik binnen. Schenck en Brouwer kijken tevreden terug op de wedstrijd. “De drie kilometer lange race ging nagenoeg perfect. Dit is hoe je de Varsity wil winnen”, vertelt Brouwer. “Onze grootste concurrent Nereus moet het hebben van hun goede start. Rond de 700 meter begonnen we echt in te lopen. Zo’n halve kilometer later waren we voor het eerst voorbij Nereus. Rond de 1500 meter was het overduidelijk dat we er echt met de winst vandoor konden gaan. Toen dacht ik: nu moeten we het niet gaan verpesten.” Uiteindelijk bleven de Amsterdammers van roeivereniging Nereus, winnaar van vorig jaar, tijdens het hoofdnummer de Oude Vier, in het kielzog van de Utrechters. Schenck: “Het ging zoals we vooraf hadden bedacht dat het zou moeten gaan. We konden op onze eigen manier roeien. Als het plan precies gaat zoals je dat voorspelt, is het heel fijn racen. Daar krijg je tijdens de wedstrijd zelfvertrouwen van.”

Finish

Na 10:25,36 kwam de boot van Triton als eerste over de finishlijn. “De finish krijg je normaal gesproken als roeier niet goed mee, maar nu was er ruimte om echt te genieten. De laatste 300 meter vaarden we door een walm van geluid”, aldus Brouwer. Terwijl de boot over de finish kwam, klonk het kanonschot. Wat volgde was de traditionele duik door vele (oud-)Tritonezen in het Amsterdam-Rijnkanaal om de helden te feliciteren. Schenck: “Binnen één seconde hingen er mensen aan de boot. Wat ik zo bijzonder vond, was dat de Varsity-winnaars van 2019 vrijwel meteen naar onze boot zwommen om ons te feliciteren met deze overwinning. Zij waren onze helden in 2019. Dat zij nu naar ons toe kwamen, was echt een mooi moment.”

Ondanks dat deze vier mannen en stuurvrouw ervoor zorgden dat hun vereniging er dit jaar met de winst vandoor ging, voelt het voor hen niet als een persoonlijke overwinning. “Het is echt een overwinning voor Triton. Wij hebben het gedaan, maar het is echt voor de vereniging. Een EK win je bijvoorbeeld zelf, maar de Varsity wint Triton”, vertelt Brouwer.

Feest

De overwinning wordt meteen gevierd. Na een feestelijk diner op het terrein met de winnaars, coaches en organisatie van het evenement KNSRB, worden de winnaars per taxi naar het Spoorwegmuseum gebracht. Daar staat de koets klaar die hen vanaf het museum naar het Academiegebouw rijdt. De heren vertellen lachend: “We kwamen onderweg al een ‘prinsessenkoets’ tegen. Toen zeiden we tegen elkaar: ‘Zal dit ‘m zijn?’. De koets zat vol met hartjes, versiering en veel roze.” Aangekomen bij het Spoorwegmuseum staat de betreffende koets klaar voor de mannen. Vergezeld door honderden Tritonezen worden de winnaars naar het Academiegebouw gereden. Er volgt een receptie voor genodigden, oud-winnaars, familie, vriendinnen, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht Anton Pijpers en de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Schenck: “Ik vond de receptie denk ik het bijzonderste moment van alle festiviteiten.” Ook Brouwer beaamt dit: “Je staat niet dagelijks bij de burgemeester op Instagram”.

De avond werd afgesloten met een kroegjool op het Janskerkhof, die tot diep in de nacht doorging op de sociëteit van het Utrechtsch Studenten Corps. De kaarten voor het feest werden weggegeven vanuit een limousine, maar zoals gewoonlijk werd pas op het allerlaatste moment bekendgemaakt waar in de stad die stond. Honderden mensen verzamelden zich nabij het Spoorwegmuseum. Niet veel later werd bekend dat de limousine in de Hugo de Grootstraat stond. “Uiteindelijk waren er veel meer mensen dan beschikbare kaartjes voor het feest. Ik denk dat ongeveer een derde van de mensen een kaartje heeft weten te bemachtigen”, vertelt Schenck.

Brouwer en Schenck zijn tot sluitingstijd gebleven. “Een van de vier roeiers is eerder naar huis gegaan, een ander zijn we ‘kwijtgeraakt’ in de snackbar”, vertellen de winnaars lachend. “Ook onze stuurvrouw Ellen en coach Coen waren er nog bij.” De heren lagen uiteindelijk om 06.00 uur ‘s ochtends in bed na te genieten van deze bijzondere dag.

Laatste roeiseizoen

Op het moment dat we de heren spreken hebben ze nog maar een aantal dagen geleden de Varsity-overwinning binnengesleept. Het is voor Schenck dan ook nog te vroeg om te beslissen of hij volgend jaar weer in het bootje zit. “Voorheen heb ik gezegd dat dit mijn laatste roeiseizoen is, maar het is gek om daar nu over na te denken. Als ik me dus aan mijn woord houd, dan ben ik volgend jaar aan het studeren in plaats van roeien.” Brouwer lijkt nog geen genoeg te hebben van het roeien. “Ik wil volgend jaar wel weer meedoen met de race. De kans is vrij aannemelijk dat ik weer in de boot zit, maar je weet niets zeker. Als er een nieuwe selectieprocedure plaatsvindt, dan doe ik daar graag aan mee.”

Ondanks de feestelijke dagen na de Varsity-overwinning, gaat het trainen gewoon weer door. “Ik ga zo nog even fietsen en vanavond ga ik roeien”, zegt Brouwer. Ook Schenck moet vanavond trainen. “Over drie weken is er gewoon weer een andere wedstrijd, maar de Varsity is de meest waardevolle overwinning voor Triton.”