Twee minderjarige jongens staande gehouden in Utrechtse buurt Ondiep vanwege kwetsend en intimiderend gedrag

Twee minderjarige jongens zijn dinsdagavond in de Utrechtse buurt Ondiep staande gehouden omdat zij volgens de politie intimiderend en kwetsend gedrag vertoonden. De agenten zijn vervolgens in gesprek gegaan met de ouders en de jongens zijn doorverwezen naar Halt.

Het is al een tijdje onrustig in Ondiep. Zo zijn de huizen van bewoners die tijdens de Utrecht Pride en de Pride-maand in juni een regenboogvlag aan de gevel hadden hangen bekogeld met eieren. Ook werden zij geïntimideerd en bedreigd. Dat werd niet getolereerd door de bewoners en dus besloten steeds meer Ondiepers om de regenboogvlag te hijsen als teken van solidariteit.

Tegelijkertijd lieten de politie en burgemeester Sharon Dijksma weten bovenop de zaak te zitten. “Er is sprake van intimidatie op straat en dreiging naar individuele buurtbewoners. Dit gedrag is volstrekt ontoelaatbaar en tolereren we niet”, schreef Dijksma.

Signaal

Nu laat de politie weten dinsdagavond twee minderjarige jongens staande te hebben gehouden. “Er speelt zich nu een maatschappelijke discussie af in Ondiep en een deel van de buurt heeft steun uitgesproken door vlaggen op te hangen”, laat een woordvoerder weten. Deze jongens zouden door kwetsend en intimideren gedrag een tegenreactie hebben willen geven aan het signaal van de buurtbewoners.

De agenten hebben een gesprek gevoerd met de ouders en de jongens zijn doorverwezen naar Halt. “We willen bereiken dat de bewoners op een goede manier met elkaar samenleven en daar passen dit soort kwetsende uitlatingen niet bij. We hebben de afgelopen tijd al extra toezicht ingezet in de buurt en dat zetten we voorlopig voort”, aldus de woordvoerder.