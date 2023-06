Steeds meer regenboogvlaggen in Utrechtse buurt Ondiep om buurtbewoners te steunen

Eieren, scheldwoorden en intimidatie; bewoners van de Utrechtse buurt Ondiep die een regenboogvlag aan hun huis hebben hangen, hebben hier sinds vorige week mee te maken. Als teken van solidariteit besloten steeds meer Ondiepers om de vlag te hijsen en daarom kleurt een aantal straten in de wijk inmiddels in alle kleuren van de regenboog. “Een mooie reactie”, aldus burgemeester Sharon Dijksma.

Bewoners van de huizen in Ondiep hadden tijdens Utrecht Pride en de Pride-maand in juni een regenboogvlag opgehangen, waarop de huizen werden bekogeld met eieren.

De bewoners kregen de afgelopen week niet alleen te maken met bekogeling. De Ondiepers werden ook op straat geïntimideerd en bedreigd. Dat werd niet getolereerd door de bewoners en dus besloten steeds meer Ondiepers om de regenboogvlag te hijsen als teken van solidariteit.

Scheldwoorden

Een van de buurtbewoners vertelt aan DUIC dat haar huis vorige week twee keer met eieren is bekogeld en er tegen de voordeur werd geschopt. Ook het huis van een andere buurtbewoner is vorige week bekogeld met eieren. “Ik kwam thuis en zag dat de voorgevel en ramen waren volgegooid.”

Echter bleef het niet bij deze acties. “Gisteravond (maandag, red.) waren er opnieuw meerdere volwassen mannen in de buurt aan het schreeuwen. Een man fietste telkens op en neer en riep hard ‘homo’ door de straat. Daarna volgde er een auto die rondjes reed in de wijk en riep: ‘vieze vuile kankerhomo’s’”, aldus een van de bewoners.

Waar het op vrijdagavond nog een groep jongeren was die zich misdroeg in de buurt, zijn het nu volwassen mannen. “Niemand hoort dit te doen, maar het is wel erg triest dat er op een maandagavond volwassen mannen scheldend op en neer fietsen en zulke dingen roepen.”

Solidariteit

De Utrechtse politie, burgemeester en wijkagenten zitten bovenop de zaak. De politie is druk bezig met de opsporing van de onruststokers. Ook de buurt steunt elkaar. Als teken van solidariteit, hangen er steeds meer vlaggen op de gevels in Ondiep. “Er zijn steeds meer bewoners die een regenboogvlag bestellen en ophangen. In de buurtapps worden berichten gedeeld, zoals een bericht van de Utrechtse burgemeester. Hierdoor hebben mensen zoiets van: ‘Dit laten we niet gebeuren, wij doen mee’”, aldus een van de bewoners.

Burgemeester Sharon Dijksma spreekt van een ‘mooie reactie vanuit de buurt’. Eerder zei de Utrechtse burgemeester: “Er is sprake van intimidatie op straat en dreiging naar individuele buurtbewoners. Dit gedrag is volstrekt ontoelaatbaar en tolereren we niet.”