Twee patiënten in Diakonessenhuis mogelijk besmet met coronavirus; Definitieve uitslag woensdagmiddag

Twee patiënten in het Diakonessenhuis zijn mogelijk besmet met het coronavirus. Zowel de GGD als het ziekenhuis in Utrecht maken melding van de mogelijke besmetting.



Eén patiënt ligt sinds 2 maart in het ziekenhuis, de andere sinds 28 februari. Die laatste heeft met een andere patiënt op de kamer gelegen. Hij of zij is door het ziekenhuis op de hoogte gebracht.

De patiënten worden in ‘strikte isolatie’ behandeld. Het ziekenhuis doet een contactonderzoek naar welke medewerkers met de patiënten in contact zijn geweest. Zij mogen blijven werken zolang ze geen klachten hebben, meldt het Diakonessenhuis.

De GGD is een contactonderzoek gestart in de privé-omgeving van de patiënten.

De definitieve uitslag van de test wordt woensdagmiddag bekend. Bezoekers en patiënten kunnen gewoon in het ziekenhuis terecht. Voor vragen opent het Diakonessenhuis woensdag een informatielijn.

Al eerder werd bij twee Utrechters het coronavirus geconstateerd.