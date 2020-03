Twee personen met het coronavirus in Utrecht: bewoners zitten in thuisisolatie Foto: Robert Oosterbroek

Twee inwoners van Utrecht zijn besmet met het Coronavirus (COVID-19). Het gaat om een stel zonder kinderen, dat geen link heeft met patiënten bij wie al eerder besmetting is vast gesteld. Zij waren vorige week op vakantie in het besmette gebied in Noord-Italië. De twee zitten sinds terugkeer van vakantie in thuisisolatie, op voorschrift van GGD regio Utrecht (GGDrU).