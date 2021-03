Tweede weggeefkast in Utrecht voor hygiëneproducten Foto: Chantal Spaan

Het klinikastje van Weggeefwinkel Utrecht is een succes. Veel mensen maken er gebruik van en inmiddels is een tweede kastje in de stad gesignaleerd. De Weggeefwinkel roept op om op meer plekken een dergelijk kastje voor gratis hygiëneproducten op te hangen.