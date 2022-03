Twijnstraat in Utrecht wordt in drie weken opnieuw bestraat; auto’s en fietsers moeten omrijden

De Twijnstraat in Utrecht is vanaf 4 april een aantal weken in delen dicht voor auto’s en fietsen. De gemeente gaat de Twijnstraat herstraten omdat de klinkers los liggen. De werkzaamheden moeten zorgen dat de stenen niet meer ‘klapperen’ als iemand eroverheen rijdt.

De gemeente gaat de ‘versteende’ laag onder de straatstenen vervangen door een ander soort zand. Daarna worden de stenen weer teruggelegd. De werkzaamheden beginnen op 4 april en duren ongeveer drie weken, tot en met 22 april. De werkzaamheden zijn opgedeeld in drie fases, wat betekent dat steeds een gedeelte van de straat afgesloten is.

Fase 1 duurt van 4 tot 8 april. Die dagen wordt er gewerkt tussen de Nicolaasstraat en de Vollersbrug. Als het veilig is, worden de hekken steeds een beetje opgeschoven waardoor een gedeelte van de straat weer open kan. Fase 2 begint op 11 april en duurt tot de 15e. Dan wordt gewerkt tussen de Nicolaasstraat en de Wijde Watersteeg. In fase 3 (18 tot 22 april) is het gedeelte tussen de Wijde Watersteeg en de Tolsteegbarrière aan de beurt.

Het totale werk duurt ongeveer drie weken. De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur.

Bereikbaarheid

Er wordt gewerkt aan de rijbaan, wat betekent dat de stoepen gewoon voor iedereen te gebruiken zijn. Auto’s en fietsers worden omgeleid met behulp van borden. Fietsen op de stoep is niet toegestaan. “Wij letten extra hierop”, schrijft de gemeente in een wijkbericht. De gemeente vraagt mensen verder om tijdens de werkzaamheden geen fietsen op de stoep te parkeren omdat daar weinig ruimte is.

Auto’s mogen tijdens de werkzaamheden niet in de Twijnstraat geparkeerd worden, wat ook wordt aangegeven met borden. Auto’s die toch in de Twijnstraat staan, worden weggesleept op kosten van de eigenaar.

Afval kan gewoon op de ophaaldag buiten worden gezet, laat de gemeente verder weten. De aannemer zet het afval op een plek waar de inzamelwagen bij kan komen.

Overlast

Omwonenden kunnen overlast ervaren van de aan- en afvoer van materiaal door machines en het aantrillen van de klinkers. “We proberen de geluidsoverlast altijd zo min mogelijk te houden”, aldus de gemeente.

Na de werkzaamheden moet het zand een aantal weken op de straat blijven liggen, zodat het goed tussen de stenen kan komen. De gemeente raadt fietsers en automobilisten ‘enige voorzichtigheid’ aan bij het door de straat rijden.

In het wijkbericht (pdf) dat door de gemeente is verspreid staat een plattegrond met de precieze locaties van de werkzaamheden.

