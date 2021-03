Tram Uithoflijn ontspoord op Laan van Maarschalkerweerd; geen gewonden

Op de Uithoflijn is vanochtend rond 11.00 uur een tram ontspoord. De tram staat geschaard over de Laan van Maarschalkerweerd en is in botsing gekomen met een bestelbusje van de Jumbo. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt Veiligheidsregio Utrecht.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De Laan van Maarschalkerweerd is door het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Alleen het fietspad is toegankelijk. Volgens de veiligheidsregio gaat het bergen van de ontspoorde tram nog uren duren.

De politie laat weten een onderzoek in te stellen naar de toedracht van het ongeval.

Geen trams

U-OV meldt op Twitter dat de trams op de Uithoflijn niet rijden en reizigers beter gebruik kunnen maken van een reguliere buslijn. Vanaf 15.00 uur wordt door U-OV vervangend busvervoer ingezet.

De bovenleiding is door het ongeluk zwaar beschadigd. Volgens U-OV is de verwachting dat er vandaag geen tramverkeer meer mogelijk is.

Reizigers met lijn 41 kunnen tijdelijk niet uitstappen op halte Laan van Maarschalkerweerd en beter gebruik maken van de haltes Stadion Galgenwaard en Koningsweg.

FC Utrecht

Niet alleen het verkeer ondervindt hinder van de ontsporing. Een groep spelers van FC Utrecht had moeite om het trainingscomplex van de club te bereiken en werd door de brandweer over het hek geholpen.