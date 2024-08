Uitspraak van rechter leidt tot geannuleerde concerten bij Zomerstadion in Utrecht

De strijd om het evenement Zomerstadion Live! op het Jaarbeursplein is nog niet gestreden. Eerder deze maand werd bekend dat de naast het evenemententerrein gelegen Jaarbeurs en Stage Entertainment bezwaar aantekenden tegen de vergunning van het evenement, omdat het geluid de musical Moulin Rouge zou verstoren. De rechter besloot maandag dat het volume tijdens drie dagen naar beneden moet. Het gevolg is volgens de organisatie dat twee concerten niet door kunnen gaan.

“Deze uitspraak dwingt ons om twee concerten te annuleren,” zegt Wilco Nijland van Zomerstadion. “De Jaarbeurs en Stage Entertainment hadden zeven maanden de tijd om bezwaar in te dienen, maar deden dit niet. Nu lijden wij tonnen aan financiële schade.”



SportworX, het bedrijf achter Zomerstadion Live!, kreeg van de gemeente een vergunning voor zowel het evenement als voor een maximaal geluidsniveau van 80 dB. Volgens de gemeente waren er geen juridische gronden om de vergunning te weigeren. De organisatoren van het jaarlijks terugkerende sport- en entertainmentevenement gingen daarop aan de slag met de voorbereidingen.

Vlak voor de start van het evenement tekenden De Jaarbeurs en Stage Entertainment wel bezwaar aan tegen de vergunning voor openluchtconcerten van Zomerstadion Live! op het Jaarbeursplein van 11 tot en met 15 september. De optredens van Nederlandse artiesten als Flemming, Henk Dissel, Edwin Evers Band en FeestDJRuud zouden de musical Moulin Rouge verstoren.

Een oplossing bleef uit

Hoewel de betrokken partijen met elkaar in gesprek gingen om een oplossing te vinden, bleef die uit. Daarom probeerde de rechter maandag tot een compromis te komen. De rechter besloot dat het geluidsniveau op drie dagen verlaagd moet worden. De organisatie mag zelf beslissen welke dagen dat worden. Voor de Jaarbeurs is de uitspraak echter niet genoeg; zij eisen dat het geluidsniveau op alle dagen wordt verlaagd. Een uitspraak hierover volgt uiterlijk komende maandag bij de civiele rechter.

Nijland is naar eigen zeggen verbijsterd dat de rechter op deze manier ‘aan de knoppen van een vergunning kan draaien’. “Wanneer een vergunning wordt verleend, moet je daarop kunnen vertrouwen. Wat betekent dit voor de organisatoren van toekomstige evenementen?” De organisatie wacht de uitspraak van komende maandag af om de volgende stappen te bepalen.

Reactie gemeente

“We hebben kennisgenomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter met betrekking tot het Zomerstadion. De evenementenvergunning is verleend omdat er geen juridische gronden waren om deze te weigeren en het evenement binnen de gestelde kaders past, ook wat betreft geluid. De voorzieningenrechter vindt dat de besluitvorming van de gemeente niet onrechtmatig is geweest, waardoor de vergunning in stand blijft. De rechter heeft geoordeeld dat de belangen van zowel SportworX als de Jaarbeurs zwaarwegend en gelijkwaardig zijn. Daarom is besloten dat de verantwoordelijkheid verdeeld moet worden tussen Jaarbeurs/Beatrix en SportworX: SportworX moet kiezen op welke drie van de zes dagen de hogere geluidsnormen gelden en dit aan de gemeente meedelen. We hebben vooraf ons best gedaan om de partijen te bemiddelen en naar alternatieven te zoeken. We begrijpen de zorgen van beide partijen en zijn bereid waar mogelijk te blijven bemiddelen en mee te denken, terwijl we ook bekijken hoe we hiermee in de toekomst omgaan.”