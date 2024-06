Uitzending van Opsporing Verzocht heeft resultaat: identiteit van vier verdachten van rellen FC Utrecht bekend

De politie kent de identiteit van vier verdachten die betrokken zouden zijn bij de rellen na afloop van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. In de uitzending van Opsporing Verzocht waren dinsdag foto’s van de verdachten te zien, waarop drie van hen besloten zich te melden. Een vierde verdachte werd herkend.

Na de finale van de play-offs tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles op 26 mei ontstonden er rellen buiten stadion Galgenwaard. Een grote groep FC Utrecht-supporters keerde zich tegen de politie. Er is meerdere malen geschoten door verschillende agenten en meerdere agenten raakten gewond. Relschoppers belaagden de politie met onder meer ijzeren staven en gooiden met stenen en fietsen.

De politie startte na de rellen een onderzoek om de identiteit van de verdachten te achterhalen. Als onderdeel van dit onderzoek werden dinsdag in de uitzending van Opsporing Verzocht beelden getoond van zeven verdachten. Na de uitzending hebben drie verdachten zich zelf bij de politie gemeld. Het onderzoeksteam kreeg ook tips over een vierde verdachte en weet nu wie deze verdachte is.

Meer verdachten

De verdachten komen uit Vijfheerenlanden en Utrecht en worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ze worden op een later moment verhoord. Het politieonderzoek gaat intussen ook verder. Mogelijk worden er volgende week weer een aantal verdachten getoond via tv en sociale media, laat de politie weten.