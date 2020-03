UMC Utrecht introduceert app voor digitale coronacheck

UMC Utrecht gebruikt vanaf donderdag een app waarmee inwoners van de provincie Utrecht digitaal een advies kunnen krijgen over een eventuele besmetting met het coronavirus. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam en het bedrijf Luscii ontwikkelden de app, die nu dus ook beschikbaar is in Utrecht.

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen met de app hun gezondheid volgen en snel advies krijgen over een mogelijke besmetting met het coronavirus. Een gebruiker vult elke dag gezondheidsgegevens in, zoals hoesten, kortademigheid of koorts.

Een medisch team van het UMC Utrecht geeft op basis van de ingevulde gegevens een advies. Het team dat de gegevens beoordeelt, bestaat uit getrainde medische studenten, die samenwerken met huisartsen en longartsen die verbonden zijn met het UMC.

Na de beoordeling van de gegevens krijgt de gebruiker een bericht in de app. Het medisch team kan besluiten de patiënt te bellen om meer vragen te beantwoorden, als de klachten daar aanleiding toe geven. Het team kan ook adviseren om contact op te nemen met de huisarts.

Aanmelden voor de coronacheck kan bij het UMC Utrecht. De app is gratis te downloaden.