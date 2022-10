UMC Utrecht verwerkt ziekenhuisafval op duurzame manier met microgolven

Het UMC Utrecht neemt een nieuwe machine in gebruik voor het ontsmetten en verwerken van specifiek ziekenhuisafval, zoals naalden, verband en afval uit het laboratorium. Na een succesvolle proef, is nu ook de vergunning voor de inzet van de machine rond.

Zo’n 200.000 kilo specifiek ziekenhuisafval produceert het UMC Utrecht ieder jaar. Omdat het besmettelijk afval is, kan je het niet zomaar op de vuilnisbelt gooien. Dit afval moet in plastic vaten worden verpakt en in z’n geheel worden verbrand bij de afvalverwerker. Dat is niet erg milieuvriendelijk.

Het UMC Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn en neemt daarom onder meer de Sterilwave in gebruik, zo heet de nieuwe afvalverwerker. Deze machine gebruikt dezelfde microgolven als een magnetron. Hiermee wordt besmettelijk afval uit het ziekenhuis gesteriliseerd. Vervolgens vermaalt de Sterilwave het afval, waardoor het met 40 procent in volume afneemt.

Flakes

“Een proef met de Sterilwave loopt nu een jaar, we zijn heel enthousiast, omdat we nu alleen een ongevaarlijke lading van kleine afvaldeeltjes, flakes, overhouden, die niet meer besmettelijk of gevaarlijk is”, legt Edwin van Stralen uit. Hij is teamleider interne logistiek en afvalmanagement bij het UMC Utrecht. “Bovendien veel minder in volume, dus goedkoper in transport en minder CO2-uitstoot.”

Daarbij kan het afval worden ingezet als zaagselvervanger in de cementindustrie. “Normaal koopt de afvalverwerkingsfabriek zaagsel als absorberend middel bij hun verwerkingsprocessen, voortaan gebruiken ze nu deels het restproduct uit ons ziekenhuisafval. Er hoeven dus minder bomen gekapt te worden, omdat ze ons restproduct kunnen gebruiken”, vertelt Edwin. Dat het gelukt is om het afval recyclebaar te maken, daar is hij het meest trots op.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.