Universiteit Utrecht daagt Nederland uit met de Weerchallenge

Kennisplatform Studium Generale en weerman Peter Kuipers Munneke, beide van Universiteit Utrecht, lanceren landelijk de Weerchallenge. De uitdaging? Bijzondere weersverschijnselen spotten, de foto’s delen en meer over de wetenschap achter het weer leren.

Pileuswolken, mistschaduw en heiligenschijn. Het zou best kunnen dat we deze weersverschijnselen al eens hebben gezien. Wie geen weerman is, zal deze fenomenen hoogstwaarschijnlijk niet uit het blote hoofd kennen. Daarom dagen Studium Generale en Peter Kuipers Munneke mensen in heel Nederland uit om naar buiten te gaan, op zoek naar zo veel mogelijk bijzondere weersverschijnselen.

De opdracht is om foto’s te maken van een van de specifieke verschijnselen. Moeilijk kan het niet zijn, want in oktober zijn er volgens de uitdagers genoeg te vinden. Mensen kunnen de foto’s vervolgens inzenden via de website van de Weerchallenge. Op deze site vind je ook een twintigtal video’s met uitleg van klimaatwetenschapper Munneke, die ook bekend is als weerman van het journaal.

Natuurkunde

In de video’s komen alledaagse natuurkundige verschijnselen aan bod, sommige bekender dan andere: donder en bliksem, maar ook circumzenitale regenbogen komen ter sprake. De inspiratie hiervoor komt van de Utrechtse bioloog en astrofysicus prof. Marcel Minnaert. “Hij had één grote hobby”, vertelt Munneke, “naar de wereld om zich heen kijken.” Daarover schreef de geleerde een boekenreeks, barstensvol met informatie over natuurkunde van alledag.

Peter Kuipers Munneke is dinsdagavond om 19.00 uur te gast bij het tv-programma De Vooravond. Hier vertelt hij meer over de Weerchallenge.