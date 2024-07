Universiteit Utrecht stopt niet met samenwerking Israël ondanks protesten

Universiteit Utrecht blijft samenwerken met Israëlische organisaties. Daarmee komt de universiteit niet tegemoet aan de belangrijkste wens van de Pro-Palestijnse demonstranten, die hier de afgelopen maanden hevig tegen protesteerden. Naar een aantal samenwerkingen loopt nog een onderzoek en daarover is nog geen oordeel.

Een van de belangrijkste wensen van de Pro-Palestijnse demonstranten de afgelopen maanden was het stopzetten van samenwerkingen met Israelische partners. Universiteit Utrecht heeft in mei aangegeven alle samenwerkingen met Israelische organisaties te evalueren. Daarbij is een lijst gepubliceerd met alle samenwerkingen tussen Universiteit Utrecht en het UMC met Israelische organisaties.

Uitkomst

Uit deze evaluatie blijkt nu dat de universiteit geen noodzaak ziet de banden met Israelische partners te verbreken. Dat liet de universiteit donderdag weten. “Bij het merendeel van de lopende onderzoekssamenwerkingen bestaat op basis van de evaluatie geen twijfel om deze voort te zetten. Bij een aantal onderzoekssamenwerkingen is meer informatie nodig om een goed oordeel te vellen.”

Er is vooral gekeken of de samenwerking bijdraagt aan een verslechtering van de mensenrechtensituatie. Vanwege de veiligheid van de studenten en een negatief reisadvies, zijn de uitwisselingsprogramma’s wel gestopt.

Er zijn tijdens deze evaluatie ook drie onderzoekssamenwerkingen bestudeerd die niet op de oorspronkelijke lijst met samenwerkingen stonden. In totaal heeft Universiteit Utrecht nu dertien lopende onderzoekssamenwerkingen met Israëlische organisaties, waarvan twee in samenwerking met het UMC Utrecht.