Universiteit Utrecht verplaatst verkiezingsdebat vanwege veiligheid Thierry Baudet

De Universiteit Utrecht (UU) heeft het geplande verkiezingsdebat van woensdagavond verplaatst van een locatie in het centrum naar Utrecht Science Park. De reden hiervoor is de komst van Thierry Baudet, die volgens de UU de nodige negatieve reacties uitlokte. Vanwege veiligheidsredenen heeft de universiteit daarom, in overleg met de politie, besloten het debat te verplaatsen.

Woensdagavond 22 oktober vindt op de UU een verkiezingsdebat plaats, dat georganiseerd wordt door studenten van de studieverengingen JSVU, ECU’92 en Perikles, samen met de faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie van de Universiteit Utrecht. Voor het debat zijn leden van VVD, CDA, GroenLinks-PvdA, D66, SP en FVD uitgenodigd.

Over de deelname van deze laatste partij ontstond echter commotie. Tijdens het debat zal kamerlid Thierry Baudet namelijk de stem van FVD vertegenwoordigen. Volgens een woordvoerder van de Universiteit Utrecht zorgde deze uitnodiging voor best wat onrust. “Veel mensen vinden dat hij niet deel mag nemen aan het debat en dringen de universiteit erop aan dit niet te doen”, aldus de woordvoerder.

Niet alleen genocide, maar ook fascisme

Ook actiegroep Encampment UU, die bekendstaat om zijn pro-Palestina-protesten, liet weten het niet eens te zijn met de deelname van Baudet. Op Instagram schreven zij dat de universiteit op deze manier niet alleen genocide, maar ook fascisme faciliteert. “Wij zeggen nee tegen het geven van een podium aan fascisten, daarom organiseren we een lawaaidemonstratie bij de ingang van de locatie. Neem je potten, pannen en al je vrienden mee”, aldus de actiegroep.

Verplaatsing

Om de veiligheid van Baudet te kunnen waarborgen, heeft de universiteit de beslissing genomen om het verkiezingsdebat te verplaatsen van het Universiteitsmuseum in het centrum van de stad naar Utrecht Science Park op de Uithof. “Het Universiteitsmuseum ligt natuurlijk midden in de stad. Deze plek is lastiger voor de beveiliging om goed toezicht te kunnen houden”, licht de woordvoerder verder toe.

Baudet laat op X weten dat hij, ondanks de dreigementen, alsnog deel zal nemen aan het debat. “Links-extremisten proberen FVD met geweldsdreigementen de mond te snoeren. Ik buig daar niet voor. Discussie met andersdenkenden is de essentie van democratie”, aldus het kamerlid.

Democratie

De Universiteit Utrecht houdt er rekening mee dat het nieuws over de verplaatsing van het debat mogelijk ook bij de actiegroep terechtkomt. Volgens de woordvoerder van de universiteit worden geen verdere maatregelen getroffen om de demonstratie tegen te gaan. “Mensen mogen demonstreren. Dat is net zo democratisch als Thierry Baudet uitnodigen voor het verkiezingsdebat”, aldus de woordvoerder.