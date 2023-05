Universiteit Utrecht voldoet aan een van de eisen van activisten en spreekt vanaf nu over ‘klimaatnoodtoestand’

Na een driedaagse bezetting van het Minnaertgebouw van de Utrechtse universiteit door klimaatbeweging End Fossil Occupy Utrecht (EFO), heeft de universiteit voldaan aan een van de eisen van de beweging. Dat blijkt uit een gesprek dat woensdagmiddag werd gevoerd tussen de beweging en het College van Bestuur (CvB). Universiteit Utrecht spreekt vanaf nu over een ‘klimaatnoodtoestand’.

Bezorgde studenten hebben drie lagen lang een ruimte in het Minnaertgebouw bezet en stelden een manifest op waarin ze een toegankelijke universiteit eisen die alle banden met de fossiele industrie verbreekt. Naast workshops en lezingen, bleven de actievoerders twee nachten slapen in het gebouw.

De bezetting duurde tot woensdagmiddag 15.00 uur, die werd afgesloten met een mars van het Minnaertgebouw tot het Bestuursgebouw van de Universiteit. De actie was deel van de internationale actiemaand #MayWeOccupy, georganiseerd door de internationale tak van de EFO beweging.

Bestuursgebouw

Dinsdagmiddag om 14.00 uur was het CvB door de beweging uitgenodigd voor een gesprek, waarin de studenten twee specifieke eisen voor het bestuur hadden. De studenten eisten dat het bestuur de klimaatnoodtoestand uit zou roepen en volledig zou stoppen met het promoten van de fossiele industrie. Volgens de beweging ondernam het CvB niet binnen de gestelde deadline actie, waardoor de actievoerders dinsdagavond naar het Bestuursgebouw stapten met de intentie om die te bezetten. Na onderling overleg besloot de groep het Bestuursgebouw toch weer te verlaten en terug te keren naar het Minnaertgebouw.

Klimaatnoodtoestand

Woensdagmiddag zijn voorzitter van het CvB Anton Pijpers en studentassessor Anneloes Krul opnieuw langsgegaan bij de actievoerders in het Minnaertgebouw. Tijdens dit gesprek heeft Pijpers laten weten dat de Utrechtse Universiteit vanaf nu het woord ‘klimaatnoodtoestand’ in haar communicatie gebruikt.

“Naar aanleiding van onze gesprekken, realiseren we ons dat we het woord ‘noodtoestand’ tot nu toe wellicht te juridisch hebben benaderd. De Universiteit Utrecht verkeert zelf niet in een noodtoestand, maar we zien dat er naar aanleiding van klimaatproblemen op sommige plekken in de wereld echt een noodtoestand bestaat”, zo laat de Universiteit weten in een mondelinge en schriftelijke statement die werd gedeeld met de studenten.

Woordvoerder Bobbie van EFO Utrecht vindt het een stap in de goede richting, maar herinnert de Universiteit eraan dat er nog veel moet gebeuren. “Het CvB heeft vandaag een kleine stap in de goede richting gedaan, maar dit is slechts het begin. Wij zullen terug blijven komen totdat onze eisen worden ingewilligd.”