Universiteitsgebouw aan de Drift in Utrecht opnieuw bezet door pro-Palestinademonstranten

Pro-Palestijnse demonstranten van de actiegroep Utrecht Student Encampment hebben dinsdagochtend het universiteitsgebouw aan de Drift 25 bezet. De studenten eisen opnieuw dat het bestuur van de Universiteit Utrecht (UU) alle banden met Israëlische universiteiten, bedrijven en instituties verbreekt.

Volgens de activisten mag het recente staakt-het-vuren geen reden zijn om ‘weg te kijken’. Een woordvoerder van Utrecht Student Encapment stelt dat de universiteit zich aan eerdere toezeggingen moet houden: “De UU moet de boycot die ze in september al beloofden ook uitvoeren.” De groep vindt dat de universiteit daarin niet langer hoeft te wachten op richtlijnen van de Nederlandse regering of de EU.

De groep wil onder andere dat het bestuur zich uitspreekt tegen wat zij ‘de Israëlische genocide op Palestina’ noemen en andere Nederlandse universiteiten aanspoort hetzelfde te doen.

Gebouw vernoemd

De activisten hebben het pand tijdelijk vernoemd naar Dr. Hussam Abu Safiya, de Palestijnse arts en directeur van het Kamal Adwan-ziekenhuis in Gaza. Hij werd in december 2024 door Israëlische militairen ontvoerd. Met deze symbolische naam willen de studenten aandacht vragen voor mensen die volgens hen hun leven riskeren in de verdediging van Palestina.

‘Studenten worden geraakt’

In het pand aan de Drift 25 zouden vandaag ’52 onderwijsactiviteiten’ plaatsvinden, meldt de Universiteit Utrecht. Volgens een woordvoerder is vanochtend hard gewerkt om die colleges te verzetten. “We hebben bijna alles kunnen verplaatsen. Dat neemt niet weg dat 1300 studenten geraakt worden doordat hun onderwijs last minute ergens anders plaatsvindt. Daarnaast hebben we het onderwijs van 120 studenten niet kunnen verplaatsen.”

De demonstranten zijn volgens de woordvoerder gewezen op de regels en verantwoordelijkheden voor demonstraties. De Universiteit Utrecht kijkt de situatie voorlopig nog aan.

Eerdere bezettingen

Het is niet de eerste keer dat het gebouw van de Universiteit Utrecht is bezet door de activisten. Afgelopen jaren is het gebouw meerdere keren het decor geweest van de demonstratie en de laatste keer was in oktober.

