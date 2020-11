USC zet coronasnelteststraat op in Utrechtse discotheek de Woolloomooloo

Het Utrechts Studenten Corps (USC) stelt het pand van de discotheek Woolloomooloo sinds woensdag beschikbaar voor het afnemen van sneltesten op het coronavirus. Dit moet testen voor studenten en centrumbewoners bereikbaarder en betaalbaarder maken.

De studentenvereniging stelt het pand waarin de discotheek is gevestigd gratis ter beschikking voor het afnemen van de tests. In samenwerking met apothekersgroep Amsterdam Farma kan het USC de commerciële sneltests voor studentenprijzen aanbieden, geheel volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid.

De prijs voor het laten testen aan het Janskerkhof 14 is 39 euro voor studenten en scholieren. Voor anderen kost een test 55 euro. Ook kan er een gecertificeerde reisverklaring afgegeven worden, dat kost 20 euro extra.

Bouwe van Neerbos en Timo van de Wetering van Amsterdam Farma laten weten flink in de marges te hebben geknipt, om zo de test voor een lagere prijs te kunnen aanbieden. Het USC draagt daaraan bij, vertelt Bouwe: “Dat de locatie voor het testen nu gratis is, scheelt toch weer een paar euro per test.”

Meer en sneller testen

De reden voor het opzetten van deze teststraat is dat er de laatste tijd nog veel besmettingen plaatsvinden. Een groot deel van de besmettingen daarvan is binnen de studentenkring. Een van de beste oplossingen tegen de verspreiding van het virus, is volgens de vereniging meer en sneller testen.

Volgens Amsterdam Farma is veel en snel testen echter niet altijd haalbaar, met name voor studenten. Bouwe, die zelf ook in een studentenhuis woont, zegt dat het ‘niet te doen’ is om in die situatie vijf dagen op de uitslag van een coronatest te wachten.

Testen kan zeven dagen per week, op weekenddagen alleen in de middag. Een afspraak maken kan online, maar is niet noodzakelijk.