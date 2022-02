Utrecht biedt excuses aan voor rol van de stad tijdens slavernij: ‘Dit is een belangrijke stap’

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft woensdag in de Janskerk excuses aangeboden voor de rol van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Ook kondigde ze aan dat het huidige bestuur wil zorgen voor meer bewustzijn over het slavernijverleden binnen de stad, en komt daarom met een speciale subsidieregeling. Ook komt de gemeente met een tegemoetkoming voor nazaten van de slavernij, waarmee zij makkelijker hun naam kunnen laten veranderen.

Vorig jaar presenteerde de gemeente een onderzoek waaruit bleek dat onder meer het stadsbestuur en Utrechtse instanties een rol hebben gespeeld in de slavernij. Woensdagochtend heeft burgemeester Dijksma excuses aangeboden voor deze rol. “Het maken van excuses voor het aandeel van Utrecht in het slavernijverleden is een belangrijke stap. Erkenning van dit akelige en pijnlijke hoofdstuk in onze geschiedenis maakt dat we lessen kunnen trekken voor de toekomst.”

De burgemeester gaat verder: “Daarnaast laten we nazaten van slachtoffers zien we dat wij onze geschiedenis niet vergeten, maar juist het gesprek aangaan over het slavernijverleden en de gevolgen hiervan.” Dijksma hoopt dat de excuses in Utrecht een voorbeeld kunnen zijn voor het kabinet. “Laat dit een voorbeeld zijn voor het kabinet om op landelijk niveau excuses te maken, want dit is breder dan Utrecht alleen.”

Dialoog

Om meer bewustwording over het verleden te creëren wil het stadsbestuur de dialoog aangaan met de stad. Wethouder Diversiteit Linda Voortman zegt: “Er moet gesproken worden over, uiteraard, het slavernijverleden, maar het moet ook een breder gesprek zijn over inclusie. Hierbij wordt gedacht aan onderwerpen als het versterken van de kansengelijkheid, bestaanszekerheid en het tegengaan van de tweedeling in de stad. Daarbij is geen ruimte voor racisme, uitsluiting en polarisatie.”

De gemeente wil het onderzoek van vorig jaar breed toegankelijk maken zodat alle Utrechters de kans krijgen zich erin te verdiepen. In overleg met belanghebbenden kijkt de gemeente hoe de kennis over het thema in de stad vergroot kan worden, in het bijzonder bij jongeren. Vanaf dit voorjaar komt hiervoor een subsidieregeling van 50.000 euro beschikbaar. De tegemoetkoming in de kosten voor de naamswijziging voor nazaten van tot slaafgemaakten komt van het stadsbestuur. Het Rijk is momenteel nog bezig met een juridisch onderzoek daarover.

