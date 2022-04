Utrecht Canal Pride 2022 terug in volle glorie: programma en nieuwe vaarroute bekendgemaakt

De organisatie van Utrecht Pride heeft het programma voor de festiviteiten op 4 juni bekendgemaakt. Na een afgelasting in 2020 en een kleinschalige versie in 2021 kan de botenparade dit jaar weer in volle glorie plaatsvinden. Nu de Utrechtse singel weer rond is, varen de boten dit jaar een nieuwe route.

De parade start bij de Catherijnesingel en vaart onder Hoog Catharijne richting de Weerdsluis. Daarna gaan de boten de Oudegracht op en varen door de binnenstad van Utrecht. De parade eindigt officieel bij het Ledig Erf. De botenparade vaart dit jaar van noord naar zuid over de Oudegracht, voorheen was dit nog andersom.

“Alle ‘roze organisaties’ die zich hebben ingeschreven hebben een plaats in de parade gekregen en varen dus daadwerkelijk mee. Zij onderstrepen daarmee het doel van de parade: het zichtbaar maken van de LHBTI+ gemeenschap. Precies dat waarvoor de Utrecht Canal Pride in het leven is geroepen”, schrijft de organisatie op de website.

Vanaf 13.30 uur gaan de trossen los, dan vertrekken de boten vanaf het startpunt. Tot een uur of 18.00 varen de 50 boten de stad door. Na de botenparade gaan de vier straatfeesten van start. Eén daarvan is te vinden bij Roost aan de Singel, de andere drie zullen in de omgeving van Café Kalff plaatsvinden.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.