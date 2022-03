Deze vijftig boten varen in juni mee met de Utrecht Canal Pride 2022

De organisatie van Utrecht Pride heeft bekendgemaakt welke vijftig boten op 4 juni meedoen aan de Utrecht Canal Pride. Een groot aantal boten dat die dag door de grachten vaart had zich ook al aangemeld voor de editie in 2020, die door corona werd afgelast.

Het doel van de Utrecht Canal Pride is het zichtbaar maken van organisaties die zich bezighouden met de LHBTI+-gemeenschap. In 2017 werd de eerste editie van het evenement georganiseerd. De vierde editie had in 2020 plaats moeten vinden, maar dat kon vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Ook in 2021 kon geen groot evenement wordt gehouden. Vorig jaar trok een kleinschalige tocht over de singel en de Oudegracht.

Robbert Kalff is voorzitter van de stichting Utrecht Pride. De afwezigheid van twee jaar heeft volgens Kalff zijn sporen nagelaten. “De zichtbaarheid van deze organisaties betekent veel voor de gemeenschap en is belangrijk om te erkennen, daarom zijn we erg blij dat we ze weer het mooiste ‘podium’ denkbaar kunnen geven. Acceptatie en erkenning begint met zichtbaarheid.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Vijftig boten

Dit jaar kan de Utrecht Canal Pride wel weer in volle glorie plaatsvinden en dus is er plek voor vijftig boten. Een onafhankelijke adviescommissie heeft gekeken naar de organisaties die zich voor de Canal Pride hebben ingeschreven en heeft vervolgens een advies uitgebracht aan de stichting Utrecht Pride.

De stichting heeft die selectie overgenomen en bekendgemaakt welke vijftig organisaties met een boot mee kunnen varen. Volgens de organisatie vaart op 4 juni ‘een grote diversiteit aan organisaties’ door de Utrechtse grachten. Naast de deelnemers die in 2020 al mee wilden doen, zijn er ook enkele nieuwe deelnemers toegevoegd aan de parade. Onder meer het nieuwe festival ‘Wat ben je mooi’ en de Dusty Foundation doen mee.

Tekst loopt door onder de afbeelding

De volledige lijst met vijftig deelnemende boten is – in alfabetische volgorde – als volgt: 033 het Kleurrijke hart, ARC Amsterdam Lowlanders, aSmiga’s, BOA Rainbow Taskforce, Bodytalk, Café Kalff, Cafeetje Heeeurlijk, COC Midden-Nederland, COC Zwolle & Café Oké, Cruise Control, Buurteam Sociaal, Buurtteam Jeugd & Gezin, SportUtrecht, Stichting JoU en Stichting DOCK, Dusty foundation, Dutch Hockey Diva’s & friends, Games [4Diversity], Gemeente Utrecht, Girlplanet, Gayglers, GSA NUOVO scholengroep, Happy Boys & Girls van COC Tilburg Breda eo, Het Apostolisch Genootschap, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht, Homomannenkoor Cantatori del Duomo, Iedereen Mag Zoenen, Lapart, LHBTQI+ Zwemvereniging Nat Utrecht, Netwerk Regenboog FNV, OUTtv, Pink promiss, Politieke Partijen Utrecht, PrideCo University College Utrecht, Rainbow Partycrew, Roze in Blauw Midden-Nederland, Roze in Wit, Roze Zaterdag Goes, RTV Utrecht, SHOUT Wageningen, Stichting De Tussenvoorziening, Stichting Love Planet, Stichting Meer dan Gewenst, Stichting NNID, Nederlandse organisatie voorseksediversiteit, Stichting PANN, Stichting RUBBER, TivoliVredenburg, Trainbow, Transvisie, U.H.S.V. Anteros, USVV Odysseus ‘91, UWV Roze Werkt Utrecht & Accenture LHBTI+netwerk, Vrienden Steunen Vrienden, Wat ben je mooi festival.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.