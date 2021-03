Utrecht druk met het tellen van de stemmen

Direct na het sluiten van de stemlokalen om 21.00 uur werd er overal in Utrecht begonnen met het tellen van de stemmen. Dit gebeurt bij de verschillende stembureaus in de stad maar ook in de hallen van de Jaarbeurs.

De voorzitter van stembureau 651 aan de Amsterdamsestraatweg stond om 20.59 uur bij de deur. Precies om 21.00 uur keek voorzitter Eemke naar buiten om te zien of er nog mensen waren die wilden stemmen. Er was niemand dus gaat de deur dicht en kan het tellen beginnen. Op bijna 200 locaties in de stad vond hetzelfde proces plaats.

Voor Eemke is het geen nieuw proces, ze doet dit al bijna dertig jaar. “Ja er is wel wat veranderd. Vroeger hadden we nog houten stemdozen, en ik heb nog met de stemcomputer gewerkt.” Dit jaar stond ze in het stembureau aan de Amsterdamsestraatweg. “Het is gewoon een heel mooi democratisch proces dat we hier in Nederland hebben.”

Terwijl er verschillende muizen over de vloer liepen werden de twee grote stembussen omgekieperd met in totaal 1232 stemmen en kon het tellen gaan beginnen.

Een van de andere leden van het stembureau is Jacqueline. Sinds 06.45 uur is ze in de weer. “Maar ik doe het graag hoor. Ik woon zelf hier in de wijk dus het is prachtig om hier te mogen helpen. Ik vind het ook zo mooi om al die jonge mensen te zien die hier komen en dat ze toch met politiek bezig zijn.”

Dit jaar ging het allemaal anders vanwege corona, maar op dit stembureau is het allemaal goed gegaan. Jacqueline: “Natuurlijk is het wennen om de hele dag met een mondkapje op te lopen, en we hebben alles om het half uur moeten schoonmaken. Maar iedereen weet tegenwoordig wel hoe het werkt.”

Jaarbeurs

Op dit stembureau worden alle stemmen geteld op partijniveau. Omdat het om hele grote stembiljetten gaat zijn niet alle stemlokalen groot genoeg om ook als tellocatie te gebruiken. Die stembiljetten gaan allemaal naar de Jaarbeurs. Daar komen deze avond 25 stemlokalen samen – met hun vrijwilligers – om allemaal te gaan tellen. Het is een mega-operatie. In totaal zijn vandaag ruim 2800 vrijwilligers bezig met het hele proces.