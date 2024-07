Utrecht gaat ook rond TivoliVredenburg parkeren met de fiets verbieden

De gemeente Utrecht wil het parkeren van fietsen gaan verbieden in verschillende straten rondom TivoliVredenburg. Er wordt op dit moment gewerkt aan het project om de openbare ruimte hier te ‘verlevendigen’. Per 1 oktober zijn fietsers niet meer welkom.

De omgeving rond TivoliVredenburg wordt heringericht. De straten worden nu veelal gebruikt voor het parkeren van fietsen en in de plinten van de gebouwen gebeurt vrij weinig. Daar moet verandering in komen. TivoliVredenburg bouwt een nieuwe ingang, de openbare ruimte krijgt een andere inrichting en de etalage van The Sting krijgt een expositieruimte.

De gemeente kiest er nu ook voor om het parkeren van fietsen te gaan verbieden in de Vlaamse Toren, Hollandse Toren ter hoogte van TivoliVredenburg, de Vredenburgkade, de Catharijne Esplanade en de Catharijnesingel tussen het Vredenburgviaduct en de traverse van Hoog Catharijne. Fietsen die hier worden neergezet kunnen zonder waarschuwing direct weggesleept worden.

Als compensatie worden er in de omgeving wel 195 extra fietsenrekken neergezet, op de Rijnkade, Catharijnekade, Lange Koestraat en Vredenburg.

Het klimgroen dat toegevoegd zou worden in het gebied is zo goed als geschrapt. Klépierre geeft daarvoor geen toestemming. Eerder werd het klimgroen dat aan TivoliVredenburg zou komen ook al geschrapt na overleg met de architect.