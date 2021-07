Werk aan de winkel voor ‘verlaten en sociaal onveilige’ straten rond Vredenburg en Hoog Catharijne

Het is de poort naar de stad voor wie met de trein aankomt op Utrecht Centraal, maar veel mensen vinden het toch een wat onbestemd gebied: de Hollandse- en Vlaamse Toren. Er staat een gloednieuw TivoliVredenburg, een vernieuwd Hoog Catharijne en een anders ingericht Vredenburgplein, allemaal ontmoetingsplekken voor bewoners en bezoekers. Maar de straten daaromheen worden in de avonduren door veel mensen als verlaten en sociaal onveilig ervaren. Daar moet nu verandering in komen. De gemeente Utrecht, TivoliVredenburg, Klépierre en omwonenden slaan de handen ineen om het gebied aan te pakken. De uitwerking is nog niet helemaal bekend, maar de hoofdlijnen zijn al wel duidelijk.

De discussie over het gebied begon eigenlijk al in 2016, met een rapport over TivoliVredenburg. Dat rapport concludeerde dat de gemeente miljoenen euro’s extra moest investeren in TivoliVredenburg zelf, maar de onderzoekers adviseerden ook om ‘de binnenwereld en buitenwereld’ met elkaar te verbinden en het gebouw meer open te maken op de begane grond. In 2017 volgde een raadsmotie met een heldere boodschap: maak levendige straten van de Vlaamse en Hollandse Toren en verminder de fietsoverlast.

Het idee voor levendige plinten komt in Utrecht natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Bij het oude Hoog Catharijne was dit een van de heikele onderwerpen. Het oude winkelcentrum kreeg in de loop van de jaren steeds meer kritiek te verduren vanwege de jaren 70 bouw, de gesloten plinten op straatniveau en de vele donkere gangen en nissen met als absolute dieptepunt de zogenoemde junkentunnel. Deze plek onder Hoog Catharijne was een verzamelplek van menselijk leed. Bij de bouw van het nieuwe stadscentrum is de roep om levendigheid op straatniveau dan ook altijd luid geweest.

De gemeente komt nu met nieuwe plannen voor de locatie. Eerst maar eens kijken om welk gebied het precies gaat: de Hollandse Toren is het stuk tussen TivoliVredenburg en Hoog Catharijne. Dit is een belangrijke route van de stad naar het station en andersom. De Vlaamse Toren is de straat tussen het Vredenburgplein en Vredenburg, een stukje dat geteisterd wordt door geparkeerde fietsen. Ook Vredenburg behoort tot de plannen, evenals Vredenburgkade, het gebied tussen de singel en TivoliVredenburg.

De straten zijn de verbinding tussen Hoog Catharijne, TivoliVredenburg, Wijk C en het Vredenburgplein. Een belangrijk gebied dus, bijvoorbeeld voor dagjesmensen die komen winkelen of een concert bezoeken in TivoliVredenburg, maar ook voor bezoekers van de markt, die daar drie dagen in de week wordt gehouden. De straten moeten daarom beter met elkaar verbonden worden, en de openbare ruimte moet groener en daarmee aantrekkelijker worden ingericht. Daarvoor wordt ook het fietsparkeren aangepakt.

FAME-straten

Dan de plannen. Wat gaat er precies gebeuren? Het gebied moet dus vooral aantrekkelijker en levendiger worden. Dat is vormgegeven in een zogenoemd ambitiedocument waarin alle partijen hun wensen hebben aangegeven.

In dat document wordt gesproken over de FAME-straten: in de FOOD Street (Vredenburgkade) ligt de nadruk op een hapje en een drankje met uitzicht op de singel, de ART Street is de Hollandse Toren, waar een muurschildering van de Strakke Hand te zien is en gekeken wordt of Utrechtse kunstenaars en instellingen er een plekje kunnen krijgen. In de MUSIC Street, waar nu de artiesteningang van TivoliVredenburg is, komen minder fietsen en meer groen en in de ENERGY Street, waar ook het drukste fietspad van Nederland ligt, wordt straks duidelijk gemaakt wat het culturele aanbod is.

De straten worden niet allemaal tegelijk aangepakt. De werkzaamheden worden namelijk in vier fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt op de hoek van het Vredenburgplein en de Hollandse/Vlaamse Toren een extra entree gemaakt voor TivoliVredenburg. In fase twee, wordt, in de vorm van verlichting en de naam die duidelijker op de gevel komt, gewerkt aan de zichtbaarheid van TivoliVredenburg. Fase drie draait om de herinrichting van de openbare ruimte, waar meer groen, verlichting en plekken om te zitten moeten komen. Ook de aanpak van het fietsparkeren wordt meegenomen. In de laatste fase moet de plint van Hoog Catharijne levendiger worden, bijvoorbeeld in de vorm van kunst.

Muurschildering

De eerste resultaten van het project zijn overigens al snel te bewonderen. Afgelopen weken is door De Strakke Hand op de gevel van TivoliVredenburg een nieuwe muurschildering gemaakt. De schildering is ontworpen door grafisch vormgever Hansje van Halem.