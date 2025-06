Utrecht heeft een nieuwe zelfoogsttuin in Overvecht: ‘Ik wil dat meer mensen het hele jaar lokaal voedsel eten’

In de rubriek Utrecht Volgens spreken we een bekende of onbekende Utrechter. Vaak met een actuele aanleiding en altijd met een paar standaardvragen over het leven in Utrecht.

In maart was het nog een zwarte en kale vlakte, maar nu is het een weelderig groene tuin waar allerlei gewassen groeien. Het gaat hier over de nieuwe zelfoogsttuin De Gagelgaard: een plek waar Utrechters hun eigen groente oogsten. Op het terrein van tuincentrum Steck is gaardenier Mark Verhoef dit voorjaar zijn tuin begonnen. De zogenoemde oogstaandelen van dit jaar zijn uitverkocht, maar geïnteresseerden kunnen zich al aanmelden voor 2026.

Hoe werken die oogstaandelen precies?

“Wie een aandeel heeft, mag zelf 20 weken lang groente komen oogsten. Denk aan snijbiet, rucola, kolen, bonen, kruiden en meer. Alle gewassen worden zonder gif gekweekt. Het oogsten kan vanaf half juli tot het eind van het jaar. Daar hebben ze 265 euro voor betaald. Volgend jaar kan er 30 weken lang worden geoogst: van mei tot en met december. Dan kost een oogstaandeel ongeveer 420 euro. De precieze prijs weet ik in januari.”

“Ik kweek de groente en doe het onderhoud, maar ik nodig mensen zeker ook uit om te helpen en te komen leren. Wie daar zin in heeft, is welkom. Het oogsten zal meerdere keren op vaste momenten kunnen, zo kunnen mensen elkaar ook weer inspireren en recepten uitwisselen. Ik hoop dat die oogstmomenten ook andere mooie momenten zullen opleveren.”

Hoe gaat het dit seizoen tot nu toe?

“Het gaat nu al fantastisch goed. Er is namelijk nu al oogst te verdelen: komkommer, courgette, rucola en snijbiet. De mensen met oogstaandelen komen nu af en toe al langs. Dat is leuk, want zo leer ik ze beter kennen. Ik heb een stuk van bijna een halve hectare en kan hier dit jaar 70 monden van voeden. Volgend jaar kan ik dat aantal verdubbelen.”

Tekst loopt door onder de foto

Waarom vind je het zo leuk om hier mee bezig te houden?

“Ik wil dat meer mensen jaarrond lokaal voedsel eten. Dat zorgt ervoor dat men voedsel van het seizoen eet, nieuwe recepten uitprobeert en nieuwe groente leert kennen. Ik ben voor verbinding tussen mensen en eten. Ik geloof dat als we iets willen veranderen in ons voedselsysteem, het belangrijk om is meer eigenaarschap te creëren. Als het om eten gaat, hebben we dat weggestopt in een klein hokje van ons bestaan. We gaan naar de supermarkt en kopen wat we willen. Dat doen veel mensen eigenlijk iedere dag, zeker als je een snel bestaan hebt. Dat heeft iets raars voor zoiets wezenlijks en essentieels als je eten. Ik probeer mensen met deze tuin dichter bij hun eigen voedsel te brengen.”

Heb je nog meer plannen voor deze tuin?

“Wat ik heel leuk zou vinden, is als ik hier de komende jaren meer kan gaan doen met lokale solidariteit. Bijvoorbeeld door mensen die dat willen 100 euro per jaar meer te laten betalen, zodat iemand die het minder breed heeft ook kan genieten van de groente. Verder wil ik onder andere samenwerken met organisaties in de buurt die sociale eetavonden organiseren. Zo gaat de lokale groente echt de wijk in.”

Waarom ben je deze tuin op deze plek gestart?

“Steck is hier bezig met het gebied te ontwikkelen. Het is een gebied van elf hectare. Het hele terrein moet een plek worden met groene denkers en doeners: een plek waar lokaal voedsel, natuur en mensen samenkomen. De eigenaar van Steck wil dat het buitenterrein een natuurlijk voedsellandschap wordt. In Utrecht Noord was nog niet zo’n plek als De Gagelgaard. In West heb je bijvoorbeeld De Haar, in Oost De Moestuin en in Zuid heb je ook al wel wat dingen. Maar wat mij betreft kunnen er nog wel drie tuinen bij.”

Wat is jouw lievelingsplek in Utrecht?

“Ik vind Overvecht een plek die ondergewaardeerd wordt. Ik hou heel erg van deze wijk, waar ik ook woon. De mensen, de diversiteit, het groen, het heerlijke eten en de gastvrijheid vind ik fantastisch. Ik steek mijn kop niet in het zand en zie ook de ellende, maar er is zeker ook een ander verhaal om te vertellen.”

Tekst loopt door onder de foto

Heb je een mooie herinnering aan de stad?

“Ik woonde vroeger in een studentenhuis op de Van Lieflandlaan. Daar heb ik goede vriendschappen aan overgehouden. Met tien mensen in een huis wonen vond ik fantastisch, met al het uitgaan en alle geintjes die erbij kwamen kijken.”

Wat is jouw favoriete winkel in Utrecht?

“Dat is de Spaanse delicatessenzaak op de Twijnstraat: Mimbre. Eigenaar Dani onthaalt je altijd hartelijk en laat je altijd wel wat proeven. Je blijft zo twintig minuten bij hem hangen. Het is een stukje Spanje in Utrecht. Hij heeft liefde en hart voor zijn producten. Dit soort kleinschalige plekken heb je steeds minder.”

Utrecht is…

“…een gezellig dorp.”

Volgend jaar jouw eigen groente oogsten in Overvecht? Voor vragen of om je aan te melden, kan je terecht op www.gagelgaard.nl. In januari krijgen geïnteresseerden van Mark meer informatie over de nieuwe oogstaandelen. Er is plek voor zo’n 140 zelfoogsters.