Gemeente Utrecht komt met voorstel voor doorontwikkeling Tuincentrum Steck

De plannen van de eigenaar van Tuincentrum Steck aan de Gageldijk om de locatie te transformeren tot een meer openbare, groene stadsoase gaan een volgende fase in. De gemeente heeft het zogenoemde concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. Het doel is om een plek te creëren waar mensen kunnen werken, winkelen, elkaar ontmoeten en recreëren.

In het concept SPvE legt de gemeente vast aan welke eisen de herontwikkeling moet voldoen en welke randvoorwaarden gelden. De locatie van Steck ligt aan de rand van Utrecht, in een groen gebied nabij het Noorderpark en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die UNESCO-werelderfgoed is. Dit betekent dat er extra aandacht is voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden en dat bouwen in dit gebied niet vanzelfsprekend.

Het plan

De eigenaar wil het bestaande tuincentrum opnieuw bouwen. Naast het tuincentrum is het de bedoeling dat er bedrijfsruimte komt voor een ‘groene duurzame broedplaats’. Ook moet er een hotel en restaurant vereisen.

De gemeente stelt in het concept SPvE allerlei voorwaarden aan de herontwikkeling. Zo mag het hotel er alleen komen als het een bijzonder concept heeft of zich richt op een bijzondere doelgroep, het mag niet meer dan vijftig kamers hebben en het moet bijdragen aan de gebiedsontwikkeling of in een monumentaal pand worden gevestigd. Daarnaast stelt het SPvE allerlei eisen op het gebied van duurzaamheid.

Participatie en inspraak

Omwonenden en belanghebbenden zijn in een eerdere fase betrokken bij het plan. Het concept-SPvE ligt momenteel ter inzage; tot en met 17 juli 2025 kunnen reacties worden ingediend. Deze inspraakreacties worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve SPvE, dat naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Omdat het plan afwijkt van het huidige omgevingsplan, volgt daarna een procedure voor een nieuw omgevingsplan, waarbij opnieuw inspraak mogelijk is.