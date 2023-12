Utrecht heeft er weer een Hofleverancier bij: Hoedenzaak Jos van Dijck

Hoedenzaak Jos van Dijck mag zichzelf nu officieel Hofleverancier noemen. De Koninklijke onderscheiding werd vrijdag uitgereikt door locoburgemeester Susanne Schilderman. De zaak zit al 100 jaar in de binnenstad van Utrecht.

In 1923 openden de opa en oma van Francesco Baldi, de huidige eigenaar, de winkel. Francesco is de derde generatie van zijn familie in de zaak. De hoedenwinkel is een bekende speciaalzaak die al vele jaren naam en faam tot ver buiten Utrecht geniet. Vandaag ontving het bedrijf het predicaat Hofleverancier

Het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven, die overigens niet noodzakelijkerwijs aan het Hof leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud met een goede reputatie in de regio.

Eerder dit jaar kreeg De Bruijn Haarmode aan de Springweg ook al het predicaat. Landelijk zijn er zo’n 400 Hofleveranciers.