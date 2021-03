Utrecht helpt vissen de sluis door: visdeurbel bij Weerdsluis vanaf nu live

De eerste visdeurbel ter wereld is vandaag in Utrecht in gebruik genomen. De bel moet vissen die bij de Weerdsluis voor een dichte sluisdeur staan, helpen om de sluis te passeren. Met een beetje hulp van de kijker.

Via een speciale website van de gemeente zijn livebeelden van een onderwatercamera bij de Weerdsluis te zien. Wie een vis ziet, kan op de digitale deurbel naast de livestream klikken. De sluiswachter krijgt dan een seintje en kan, als er veel vissen zijn, de Weerdsluis opendoen.

Ieder voorjaar zwemmen duizenden vissen dwars door Utrecht. Van de Vecht, via de Oudegracht en de singels, naar de Kromme Rijn op zoek naar een plek om eitjes te leggen.

Omdat de Weerdsluis in het voorjaar niet vaak genoeg opengaat, moeten de vissen soms lang wachten. Dat wachten is bovendien gevaarlijk, omdat de vissen opgegeten kunnen worden door bijvoorbeeld reigers of aalscholvers.

Vissensoorten

Op de website van de visdeurbel staat uitleg over de werking van de bel, maar ook over welke vissensoorten er in de Utrechtse grachten en singels zwemmen. Verder is er een verzameling te vinden van de leukste vissenfoto’s. Als iemand op de visdeurbel drukt, maakt de website automatisch een schermafbeelding van de livestream. Die foto kan degene die geklikt heeft vervolgens versturen.

De kans om een vis te zien, is het grootst als het buiten schemert of donker is. Veel vissen zwemmen namelijk in het donker van de ene naar de andere plek. Dat is veiliger omdat er dan minder vogels en andere jagers zijn.